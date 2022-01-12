人妻與雇主下車進後座　醋夫持手電筒怒砸車窗！抓姦不成挨告

▲桃園市潘姓男子懷疑妻子與其雇主有曖昧關係，去年9月間在國道中壢休息站，見妻子與其雇主在轎車後座，氣得持手電筒砸毀車窗玻璃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子懷疑妻子與雇主間有曖昧關係，去年9月間在國道一號中壢服務區，見妻子與雇主同車，且停車後雙方下車從前座走進後座，竟持手電筒怒砸雇主座車兩側玻璃，突來的砸車動作嚇壞雇主與妻子，國道警方據報後到場時，潘男坦承砸車；桃檢複訊時，潘男坦承犯行，檢方偵結依毀損器物罪嫌被提起公訴。

檢警調查，51歲的潘姓男子與妻子感情不睦，潘男懷疑蘇姓妻子與詹姓雇主之間有曖昧行為，始終抓不到證據，去年9月20日下午3時許，潘男開車跟蹤蘇妻與詹男座車，行經中山高中壢服務區時，見蘇妻與詹男停妥車後，下車後走到後座內，一時妒火中燒，潘男心生不滿，當場持手電筒怒砸詹男座車兩側車窗玻璃，潘男火爆砸車嚇壞車內的詹男與蘇妻。

詹男事後向國道警方報案處理，潘男見詹男與蘇妻衣著完整，向警方坦承有砸車犯行，國道警方偵訊後依毀損罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢檢察官複訊時，潘男坦承犯行，辯稱懷疑妻子與詹男有曖昧才氣憤砸車；詹男與蘇妻也指證潘男毀損犯行，警方並提供現場監視畫面截圖等佐證，檢方偵結依毀損棄物罪嫌將潘男聲請簡易判決處刑。

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