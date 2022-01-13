台上表演台下拿大聲公討債　國家戲劇院遭鬧場3分鐘觀眾傻眼

▲國家戲劇院實驗劇場表演時，遭不速之客持大聲公鬧場上演3分鐘討債戲。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

國家戲劇院實驗劇場前年演出一連三天的舞台劇，沒想到頭一天演出到一半，就有買票入場的觀眾起身，拿著大聲公喊「來來來，看這邊，XXX欠錢不還」，另外還有2人拉起「一家口子欠錢不還」白布條，台上演員和台下觀眾都看傻眼，這幫討債人馬改在劇場外鼓譟，劇場人員不滿報警，台北地檢署13日依強制、妨害合法集會罪起訴陳男。

檢警調查，陳男為了要向楊景翔演劇團一名成員的家人討債，趁著劇團劇團在2019年12月6日，到國家戲劇院劇場演出《阿飛夕亞》時，帶著2名同夥一起買票進場，等開演後，陳男站起來拿出大聲公，吆喝「來來來，看這邊，XXX欠錢不還」，後面2男則拉起討債白布條。

突如其來的鬧劇3分鐘結束後，陳男一夥人就自行離場，7日、8日，陳男又分別帶著2批人馬，在戲劇院外面花園，用大聲公加白布條討債，只是這2次的討債對象錯喊成劇團負責人楊景翔，而警方獲報後，到場記錄眾人身分並驅離。

陳等10人被依妨害自由等罪移送法辦，檢察官調查認為，他們第1天在劇場內的行為，強行打斷戲劇演出，依強制、妨害合法集會罪起訴陳男，但後2天的討債行動是在空曠場合，並不構成犯罪，其餘9人處分不起訴，至於和陳男一起買票進場拉白布條的2人，身分不明，仍有待進一步調查。

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