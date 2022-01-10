土地被佔用索賠竟還倒貼15倍　律師建議「宣示主權」自保

▲律師建議地主在空地加裝鐵鍊等阻隔設施，宣示所有權禁止外人侵入。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

地主向隨意佔用土地停車的車主求償，僅獲賠345元卻要自付近5000元裁判費，法律是否對地主的保障不足？律師鄭遠翔說，地主提告若能舉證周邊地區停車收費標準，並請求排除車主繼續侵害所有權，結果應該會好很多，更理想的作法是架設阻隔設施與張貼醒目警語，讓侵入者了解法律責任，若對方強行佔用甚至破壞阻隔設施，可追究強制或毀損的刑責。

新北1名連姓地主向長期佔用他土地停放機車的3姊弟求償10萬元租金，僅獲賠345元，但裁判費1000元與地政事務所到場測量費用4000元，地主要自付4983元，根本賠了夫人又折兵。

鄭遠翔說，這位地主可能沒舉證周邊地區機車停車費的價碼，所以法官才認為現今社會一般不收機車停車費，改用《土地法》計算相當於租金的不當得利時，變成以申報地價、佔用面積比例與地主持分為準，加上不能具體證明持續佔用達5年，就很容易讓獲賠金額縮水。

除了提出當地有收取機車停車費的事證，或許可讓法官有明確標準判賠較高金額，鄭遠翔認為地主還可引用《民法》第767條，請求法官判准除去、防止車主隨意妨害土地所有權的行為，不過訴訟終究緩不濟急，鄭遠翔建議地主可加裝鐵鍊、圍籬或鐵門等阻隔設施，並張貼醒目警語禁止外人擅自進入。

鄭遠翔指出，竊佔罪必須以佔據或佔有方式，將他人土地及其定著物等不動產置於自己支配管領之下，並排除他人使用，才會構成，所以晚上回家任意佔用他人土地停車但不是天天為之，就不易被論處竊佔罪，可是破壞阻隔設施侵入土地，有可能觸犯毀損罪嫌，若沒破壞設施但強行進入，例如拉開鐵鍊沒扯斷，也可能涉及強制罪，因此加裝阻隔設施明確宣示所有權，比較能保護地主權益。