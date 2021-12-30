辣妹貼身熱舞男客硬來　脫褲害露屁屁！廟會女神怒轟：太不尊重

記者吳奕靖／高雄報導

在高雄廟會場子擁有不少粉絲，被稱為女神之一的安雅，歷經八年的跳舞時間，現在的她決定淡出舞台，退居幕後，雖然笑著自己年紀越來越大，不過對她來說，卻是近期親眼看見團員發生一件事，讓她非常有感，所以要轉型成為「女神們的守護者」。

▲廟會女神安雅透露自己團員遭到鹹豬手，怒轟不尊重 。（圖／記者吳奕靖攝）

「我是廟會的dancer」說起自己的職業，安雅一臉驕傲，她說：「只要有跳舞的場子，都有機會遇得到我，尾牙、開幕或是婚喪喜慶都有」，從事廟會舞者已經有七八年的時間，從單純的舞者，在近一年多之前，自己組團接案，也擔任團長職務，團名取為sexy goddess《女神降臨》，舞風偏向性感。

▲高雄廟會女神安雅近一年組舞團 。（圖／當事人提供）

▲高雄廟會女神安雅透露團員在酒吧跳舞慘遭男客脫褲（照片中非當事人） 。（圖／安雅提供）

被稱為廟會女神的她，談起這個封號，她還有點不好意思「還好啦！我都已經是老屁股，他們都已經不想理我，我已經不是新一代的女神，而且他們找我的原因，已經不是我女神，只是想要跟我賭博，因為來找我玩牌，想要贏我的錢，但是又贏不到」。

歷經八年的舞姬，她一路走來，她覺得現在廟會舞團都不斷的再創新，她們以前給人家的表演就是一段一段的舞蹈，現在卻是呈現像是一個秀一樣，但是近期團員發生了一件事，讓她非常有感，就是團員們有在跳酒吧，跟客人會有近距離的接觸，會在客人身上跳，可是會有人覺得說「你都離我這麼近了，我就可以摸一下，被打一下屁股，甚至於還有人把女團員褲子整個拉下來」，當場讓女團員氣到不跳走人。

▲高雄廟會女神安雅回想7年的跳舞人生 。（圖／當事人提供）

真的很不尊重！安雅說著臉色一沉緩緩的說：「他可能酒店去慣了，第一次看到這種，以為我們是酒店來的妹」，因為有了這件事，讓她覺得這個職業不受尊重，所以她決定慢慢淡出舞台，把團弄好，退居幕後，教我們的團員們繼續成長，而且要成為「女神守護神」，讓更多人認識這個職業。

安雅透露要成為一個廟會舞者，在私下得要花很多功夫去練習，而且只要一出團，不管天氣是否大太陽，還是冷到要命，下雨都是穿著「布料稀少」的服裝演出，就算是出了意外，身上有傷得要有繃帶，接了案子，就算是身體疼痛，還是得要笑著上場，當一名廟會舞者就要有體認，少了人就沒有辦法找人代班，所以不管怎麼樣，都得要出場。

▲廟會女神安雅透露自己團員遭到鹹豬手，怒轟不尊重 。（圖／記者吳奕靖攝）