辣妹討債畫面曝！狂擺蠻腰辣腿屁股蛋　廟會女神「小心機」復出　　

▲高雄廟會女神安雅(左一)回想7年的跳舞人生，去年的討債，讓她非常難忘 。（圖／王捷提供）

記者吳奕靖／高雄報導

歷經新冠肺炎的三級警戒期間，廟會的show girl為了生活，除了廟會、酒吧場要接之外，甚至連討債場也要接，在廟會已經跳7年的她，被不少人稱為廟會女神的安雅說起自己難忘的經驗，就是在去年5月被聘到台南，幫忙跳舞討債。

「把壽星綁在鋼管上拍照慶生，我們很早就做過了，但是後面就有人在模仿，整個就開始了」從事廟會跳舞女郎已經7年，在廟會這一塊闖出名號，有人稱她為廟會女神的安雅，回想這七年來，真的是相當豐富，除了幫人慶生跳舞之外，可以說是她人生首次經驗的應該就是在去年5月，到台南一家拉麵店前跳舞，不過不是慶祝開幕，而是受聘幫人討債。

▲高雄廟會女神安雅（右一）回想7年的跳舞人生，去年的討債，讓她非常難忘 。（圖／王捷提供）

安雅說：「他那時候就請我們先跳舞，先聚集一些人潮，然後就寫像是機車後面那種宣傳單，欠錢還錢之類的，就請我們拍一段小短片，讓他播出去」，比較沒有像暴力手法，但是也是非常吸引人家眼球，「這是我人生第一次討債」安雅笑著說。

會談起這一段故事，就是她非常感嘆三級警戒期間，整個工作都停擺，她說：根本是吃老本！「每天閒著沒事就在家裡，整理家裡，完全沒有收入，那時候真的滿誇張的，第一次碰到這個情況，大家都是第一次碰到」，所以她覺得人生難料，還好當初在打拼時，什麼場子都會接，也讓她懂得在困境時，得做好準備。

因此三級警戒期間，她為了自己做了「完美復出」的準備，就是跑到醫美診所進行了眼袋手術以及除法令紋，安雅不諱言自己進廠維修，等到修復期過了，她非常有自信「以前大概拍個20幾張照片，只有一張能用，照片好看的機率會變高」，只是安雅也忍不住抱怨另一半，明明朋友都有發現，都稱讚變漂亮，結果他「憨慢」覺得都沒差。

▲高雄廟會女神安雅談起自己在三級警戒期間，吃老本還得「進廠維修」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄廟會女神安雅 。（圖／本人提供）

▲知名醫美專家邱浚彥醫師幫安雅進行眼袋手術 。（圖／記者吳奕靖攝）

幫安雅進行「眼袋手術」的邱浚彥醫師，是國內知名的醫美專家，他解釋，像安雅這類的情況就是把眼袋的脂肪往下移位，經由眼睛下方的內側，所以外面比較不會看見刀口，移位的方式也能夠填補淚溝，就會比較平順，不會太凹陷等情況，是目前所以整形手術當中，相較時間比較短，大約半小時就可以完成，不過術前得要注意不能服用活血藥物，因為術後的恢復比較會流血，瘀青腫脹就會比較久一點。