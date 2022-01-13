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銀行群聚狂燒「預估採檢超過1萬人」！鄭文燦：徹查足跡

▲▼0113桃園市政府召開防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園機場群聚染疫延燒至中壢聯邦銀行健行分行，至今累計14人確診。對此，桃園市長鄭文燦今（13日）下午於記者會上表示，預估最終採檢人數會超過1萬人。

鄭文燦指出，這起銀行群聚案是採取高標準來處理，因此匡列範圍比較大，預估最終採檢人數超過1萬人，為了讓疫調能夠更扎實，必須進行複查工作，衛生局針對14名確診者及家人組成一個個案、一個小組的方式，每個足跡都要複查，把足跡徹查清楚；依照過往經驗，群聚累計到14例感染，一定會有第二波、第三波感染，安全起見，所以要以一個個案、一個小組的方式圍堵，建立社區防線。

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鄭文燦表示，根據初步疫調結果顯示，銀行群聚源頭為居服員（案17472）4日前往開戶，停留時間長達55分鐘，居服員確診後銀行所有行員立即列為自主健康管理對象，但隨著部分行員出現症狀，經第一波採撿後確認3行員確診，之後擴大採撿，短短2天累計共14例確診，分別是13名行員以及1名行員家人。

鄭文燦說，市府針對銀行群聚案也提出新對策，案17472於1/9確診，回溯其1/4赴銀行開戶至1/11的足跡，共有22人開戶、2415人有交易紀錄，取最大數字共匡列3013人，今早已發簡訊通知被匡列者前來採檢。

鄭文燦提到，聯邦銀行健行分行1/7曾在西堤牛排中壢中山店進行年終聚餐，雖非以桌菜形式用餐，但根據確診者發病、出現症狀的時間一致，研判感染源就是這場聚餐。目前市府已針對該餐廳員工、客人共108人進行採檢，並要求餐廳暫停營業。

另外，鄭文燦表示，除了匡列採檢擴大，社區採檢也要擴大，目前7個社區採檢站至今已有1萬2573人採檢，19人陽性（社區2人、被匡列者17人），1萬1602人陰性，另有952人尚在檢驗中。

鄭文燦指出，市府於銀行旁設置東興社區活動中心臨時採檢站，昨日採檢600人都是陰性，但為了確保社區安全，今天再加開2間採檢站，分別是中壢新街精華活動中心、平鎮新勢公園天幕廣場採檢，從明天早上9點到12點以及下午2點到5點 有足跡重疊、有症狀或認為有必要者都可來採檢。

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