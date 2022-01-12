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不只蕭敬騰！方文山也被抹紅　陸官方：任何造謠扯謊都是蒼白

▲蕭敬騰、歐陽娜娜高唱：兩岸是一家　「MV隔海遙望」作詞人是周杰倫的他。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲蕭敬騰、歐陽娜娜高唱：兩岸是一家　「MV隔海遙望」作詞人是方文山。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

記者任以芳／北京報導

近期央視新聞釋出《我們同唱一首歌》MV，作詞者是周杰倫老搭檔方文山，台灣歌手有蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農參與，並且用閩南話演唱。這首歌引起台灣方面批評是統戰，甚至出現有不同程度網路攻擊。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（12日）表示，對於兩岸的聯結，任何造謠扯謊、惡意煽動、挑撥生事，都是蒼白的。

現在台灣藝人赴陸發展除了要「德藝雙馨」還得顧及兩岸政治氛圍，比夾心餅乾還緊張。朱鳳蓮指出，這首歌受到綠媒和網軍攻擊，我們認為對於兩岸的親情，對於兩岸的聯結，任何造謠扯慌、惡意煽動、挑撥生事，都是蒼白的。台灣同胞堂堂正正表達對祖國的感情、表達認祖歸宗的思念，是任何人離間不了、打壓不了。

據了解，這首歌以台灣三兄妹憑借半張族譜到福建尋找祖籍地為背景。朱鳳蓮說，自己也聽了好幾次《我們同唱一首歌》，很贊同台灣網友的一句評論，這是兩岸音樂人送給大家的「一份新年禮物」。兩岸音樂人用心用情創作演繹，充分展示了台灣同胞思鄉盼團圓、兩岸同胞血濃於水的骨肉親情。

▲蕭敬騰、歐陽娜娜高唱：兩岸是一家　「MV隔海遙望」作詞人是周杰倫的他。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲方文山作詞《我們同唱一首歌》內容。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

方文山作詞的《我們同唱一首歌》內容提及「落葉歸根是唐山」、「海峽兩岸從來是一家」、「祖譜有你我的名」、「家鄉話讓遊子想起家，想回去團圓啊」。歌曲一開始由蕭敬騰打頭陣，副歌部份有陳立農、歐陽娜娜用閩南語演唱。該MV背景拍攝福建與北港的媽祖隔海遙望，部分畫面背景清楚看見台北101。

MV播出後引起台灣歌迷兩極化反應，有人認為歌曲好聽，兩岸藝人合作沒有什麼不好。蕭敬騰本人也在個人網頁表示「化解鄉愁的最好辦法就是回家」，引起許多歌迷迴響。不過，蕭敬鵬在跨年夜上演唱此曲的片段在PTT分享出去後，引起其他台灣網友批評，留言指責「倒向財富密碼了」、「人民幣真香」、「好失望，原本是歌迷，現在要掰掰了」。

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