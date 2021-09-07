綠營大數據／張亞中在藍營社群討論超熱　綠社群對藍黨魁沒興趣

▲親綠粉專4日至5日的「文字雲」顯示，這兩天多是感謝波蘭贈台40萬劑AZ疫苗。（圖／文字雲）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席辯論後，​​孫文學校總校長張亞中成為民調大黑馬，不過同為主席候選人的朱立倫卻酸「1450灌票、綠營會猛灌票」。對此，根據綠營網路大數據顯示，熱烈討論張亞中的多為藍營媒體和社群，而親綠社群多討論波蘭、立陶宛、斯洛伐克、捷克等國捐贈疫苗給台灣，對國民黨選舉沒太多興趣。

國民黨主席改選，將於9月25日進行，候選人包括現任黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中；而4日政見會結束後，多個網路即時民調，皆顯示張亞中領先其他候選人。

對此，朱立倫5日受訪指出，網路投票有時候1450、綠營會猛灌票，或者是有一些人會故意開玩笑；而張亞中則反擊，自己在基層得到的支持是「超乎您的想像的」。

對於所謂綠營灌票的說法，根據綠營網路大數據的統計分析，發現9月4日至9月5日，「張亞中」關鍵字總聲量確實是四名國民黨主席候選人中最高的，兩天分別有2.4和1.9萬筆討論，遙遙領先其他三個對手。

進一步觀察大數據，回文討論「張亞中」次數最多的平台分別是「溏風報傳媒」臉書、「Bit King比特王出任務」youtube頻道，與中國國民黨臉書，全是藍營色彩濃厚的社群。

至於親綠的粉專，在4日至5日的「文字雲」顯示，這兩天多是感謝波蘭贈台40萬劑AZ疫苗，並且分析這是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克之後，第4個宣布捐贈疫苗給台灣的歐盟會員國，文字雲中也包含了民主、友好、捐贈等字詞。

綠營社群幕僚表示，從文字雲也可以看出「張亞中」只在親綠粉專討論的邊緣處，甚至比同個時間因為批評空姐購物，負面聲量爆表的「徐巧芯」，在綠營社群中討論度更低。

綠營幕僚說，朱立倫之前被抓包臉書有越南帳號跑來留言讚美，就推說是綠營反串；最近又瞎扯綠營幫張亞中灌票，若不是朱立倫的大數據失準，就是想要抹綠張亞中，「期盼他可以正視自己與對手的落差，不要什麼事都要怪到民進黨身上」。