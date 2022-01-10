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數據曝「這疫苗」降死亡率最有效　新加坡去年近7成死者未打完2劑

▲▼ 新加坡疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 新加坡疫情在Omicron影響下逐漸升溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡新冠疫苗二劑覆蓋率高達87%，近來受Omicron變種影響，確診數逐漸上升。衛生官員9日公布去年死亡個案數據，可見疫苗有效降低死亡率，4種疫苗中又以莫德納的效果最為顯著。他以此呼籲拒打疫苗的民眾，在Omicron掀起新一波疫情以前盡快接種。

《彭博》報導，新加坡衛生部長王乙康9日在國會表示，預估Omicron將在未來幾周內成為國內主要毒株，掀起新一波疫情，而現有疫苗可有效降低新冠死亡率，呼籲拒絕接種的民眾，在Omicron浪潮來襲以前趕緊接種。

根據新加坡衛生部數據，該國截至去年年底已有87%民眾完成二劑接種。但王乙康指出，去年的死亡個案中就有近70%未完整接種。

新加坡至今累計28萬5000例確診，838例死亡，其中802例發生在2021年。王乙康9日公布去年247起完整接種的死亡個案數據，可見接種科興疫苗者每10萬人中有11例死亡，接種國藥疫苗者有7.8例，接種輝瑞/BNT者有6.2例，接種莫德納者則僅1例。這項數據也可看出，mRNA疫苗保護力較高。

王乙康重申，「與病毒共存」仍是新加坡的關鍵防疫戰略，不能完全開放所有社會活動，不會取消所有限制，但也不能關閉邊境，否則將造成龐大傷害，政府將靈活且適當應對可能出現的狀況。

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