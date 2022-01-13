小提琴家林昭亮妻女「打3劑疫苗仍染Omicron」 發病2天痊癒

▲林昭亮妻女現在已經平安回到休士頓。（圖／翻攝自麥當勞影片）

文／中央社

全球COVID-19疫情持續嚴峻，小提琴家林昭亮妻子與女兒在紐約雙雙感染Omicron病毒，由於2人都施打過3劑疫苗，發病後2天痊癒，現在已經平安回到休士頓。

林昭亮今天接受中央社記者越洋專訪時表示，妻子跟女兒上個月在紐約過耶誕節，先是女兒喉嚨不舒服，有點發燒，於是待在紐約家中隔離；3天後妻子也染疫。可喜可賀的是，由於2人都施打過3劑疫苗，2天症狀就消失痊癒，現在都已經回到休士頓的家，女兒也開學，恢復上課。

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林昭亮說，妻子跟女兒回休士頓家之後，「我也去檢測，是陰性。」

林昭亮妻子何瑞燕也是美國小兒過敏科醫生，目前已經康復。她表示，去年協助林昭亮所創辦、擔任藝術總監的台北大師星秀音樂節，感觸很深，「這個音樂節克服疫情挑戰，不像其他世界知名音樂節因疫情取消，2021年原本7月在台灣舉行，還因疫情影響，2個月緊急應變移師美國舊金山舉行，未曾中斷。」

此外，何瑞燕也說，活動加總起來近百名老師、學員跟工作人員都沒有染疫，「現在想起來都覺得不可思議。」何瑞燕認為，這是廣大樂迷們在音符中相互扶持，朋友間在黑暗中彼此鼓勵共同創造的奇蹟。

第4屆台北大師星秀音樂節將於7月31日到8月14日在台北舉行，目前已經開始接受全球報名，林昭亮也表示，請台灣的大家多多保重，「我們很快就會再見面」。