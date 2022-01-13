「打第3劑不如感染Omicron？」醫曝終結病毒唯一可能

▲有不願接種疫苗者，認為「打第3針不如直接感染Omicron」。（示意圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

中壢聯邦銀行疫情擴大，已有14人確診；而北市聯醫仁愛院區也有護理師染疫，身處第一線的醫護人員人人自危。中央不斷呼籲國人盡速接種疫苗，但仍有一群人堅持不打。精神科醫師潘建志直言，「我才不相信，打第3針不如直接感染Omicron的神話」，若照此說法就能終結病毒，他說「只有1個可能」。

有腎臟科醫師背景的前立委沈富雄昨（12）日指Omicron已明顯「流感化」，預估美英法5、6月結束Omicron疫情。他也批評，指揮中心、北北桃三市長講恐嚇性大話，打第3針不如直接染Omicron，如此才能誘發免疫力，一勞永逸；不僅如此，他還主張民眾若有類流感症狀最好不篩檢，但如果篩陽，也最好不通報。

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精神科醫師潘建志中午在粉專寫下，門診時又把面罩戴起來，口罩換成號稱N95等級的平面口罩，一個竟要40元。在診間裡只有接觸健保卡，看幾個病人就狂噴酒精洗手，自嘲「快要上癮了」。

「我才不相信，打第3針不如直接感染Omicron的神話。」潘建志解釋，引發普通感冒的4種人類冠狀病毒，得過也不能終生免疫，過了1年還是會感冒，「如果感染Omicron，就能終結病毒帶來的煩惱，那只有一個可能，就是你被上帝帶走了。」

桃機群聚相關照服員個案曾到桃園中壢聯邦銀行，指揮中心昨日下午先公布新增3例行員確診，深夜接著公布又確認9名行員染疫，桃園市政府今早進一步公布又有2人確診，該銀行相關個案累積14例。

此外，北市聯醫仁愛院區一名專責病房護理師於11日上午進行第三劑疫苗施打後，當日下午出現發燒、喉嚨痛等症狀，於12日主動通報並進行PCR採檢，報告結果為陽性。仁愛院區表示，隨即匡列與該專責病房密切相關接觸者25人進行新冠肺炎篩檢，採檢結果皆為陰性，並妥善安排於防疫旅館進行居家隔離。