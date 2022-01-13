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污染物狂襲金門「天空髒黑一片」亮紅燈！　雲嘉南空品也要注意了

▲▼金門空品測站。（圖／翻攝空氣品質監測網）

▲金門空品測站已達紅色警示。（圖／翻攝空氣品質監測網，下同）

記者許展溢／台北報導

受強烈大陸冷氣團影響，環保署今（13日）表示，環境風場為東北風，中部近山區及雲嘉南以南位於下風處，擴散條件較差，污染物有累積情形，中部近山區及雲嘉南零星地區達橘色警示等級，高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級；金門地區受大陸東南沿海污染物影響達「紅色警示」等級。

環保署指出，依監測資料及氣象局資料顯示，今受強烈大陸冷氣團影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好；中部近山區及雲嘉南以南地區位於下風處，易有污染物累積；傍晚起受境外污染物移入影響，北部地區空氣品質稍轉差，影響程度視上游累積程度和降雨情形有所變化。

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宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，北部局部地區和中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級，高屏零星地區短時間可能達紅色警示等級；金門地區為「紅色警示」等級。

▲▼全國各空品區空氣品質指標(AQI)預報。（圖／翻攝空氣品質監測網）

▲全國各空品區空氣品質指標（AQI）預報。

環保署表示，明天持續受強烈大陸冷氣團影響，迎風面地區擴散條件普通；雲嘉南以南位於下風處，易有污染物累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部及宜蘭空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
15日強烈大陸冷氣團減弱，環境風場轉為東風，西半部地區擴散條件普通，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署強調，造成空污的主要污染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。

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