三接「穿了2件衣服」減少工程影響　中油外推方案環差初審仍失敗

▲三接外推方案環差初審失敗補件再審。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

環保署今（12日）進行「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」專案小組第2次初審會議，由於藻礁公投未順利過關，推動聯盟不放棄到場再提「不浚挖」、「不造地」、「不破壞生態」訴求。開發單位中油形容三接會穿上2件衣服，減少施工影響，環委肯定外推很友善，希望「淤沙」部分能更清楚說明，決議補正再審。

中油說明，在藻礁保護最大化及供電影響最小化兩大前提下，提出外推方案，包括工業港再外推455公尺，離岸1.2公里，完全避開潮間帶藻礁、航道及迴船池不浚挖，取消原21公頃外海填區，不破壞海床下礁石，和自工業港內取水做為氣化海水源，氣化後再將冷排水排入工業港內。施工採友善方式，棧橋橋墩以全套管施工，外設污染防止膜，減少海床影響、沉箱堤壁面及消波孔，減緩浪擊波壓並提供生物活動及繁殖空間，並形容「三接穿了2件衣服」，會減少工程影響。

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▲藻礁聯盟會前提5訴求，要求政府信守公投成諾。



聯盟提出5訴求，一為三接再外推方案環差通過前，海域工程先「停工」，二是三接「不浚挖、不造地、不破壞生態」、違反公投承諾要「拆堤還海」。訴求四若因海象問題，造成船舶擱淺、人員死傷或生態破壞，施工階段應「停工」，並提出「因應對策」，待審查通過，方能復工等，最後，政府應完整公開天然氣供需及價格資料，並全面檢討天然氣政策。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅認為，三接外推方案是政府為了公投給的承諾，但環差通過之前應先停工，不應邊審查，邊照原方案施工，覺得是在詐欺，相關承諾也要寫進環評。聯盟召集人潘忠政強調，環差通過才能復工，否則無疑是詐欺全體國民。

▲潘忠政認為，該案環差通過才能復工，否則無疑詐欺全體國民。（圖／記者許展溢攝）



今登記發言民眾有11人，一位大潭里長認為，不同意暫停施工，尤其公投已展現民意，聯盟就不要再鬧了，趕快通過才對。經濟部次長曾文生強調，原則必須再說明，身為目的事業主管機關，目前三接就是以外推方案執行，這件事是對外說過的承諾，中油也有按照法規去做。

進入內部會議討論時，委員們都認同、支持外推方案，並說都比原本的方案好，要趕快通過。只是有委員提到，站在生態角度看，反對此外推方案，應再補充外推方案對鄰近觀新藻礁區，及觀塘工業區G1、G2、G3藻礁區等之淤沙模擬及可能之影響分析，並說明是否對藻礁及珊瑚等有加劇影響等情形，最後要求開發單位3月31日前補充、修正意見，送專案小組再審。