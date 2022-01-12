黃金海渡假村15度闖關環現差仍被退！環委批報告「愈改愈改離譜」　

▲環委認為，開發單位針對許多問題仍未釐清。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

環保署今（12日）審查「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫環境現況差異分析及對策檢討報告暨變更內容對照表」專案小組第5次初審會議。環團轟，該案審20年、15次之久，是史上最爐的觀光投資案，應退回交通部觀光局檢討。環委上次提到，這次要有決策，不過，開發單位報告卻讓環委批「愈改愈離譜」，仍有4000年遺址、生態等多項狀況，繼續審無意義，最後退回送大會確認。

地球公民基金會副執行長蔡中岳說，黃金海用地面積約10公頃、房間450間，量體過大造成原住民傳統領域、遺址、廢污水、珊瑚礁等諸多影響，21年前通過環評，6年內未動工而依法進行環現差審查，16年來已在環保署補充資料15次，進行13 次小組、2次大會，歷經8任環委，無論哪一任，同樣的疑慮、意見一講再講，然開發單位就是回答不出來。

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開發單位對此將總房間數縮減至390間，規劃分二期開發，只要一期營運2年後平均住宿率達65%，才會考慮二期開發。不過，其中爭議的富山遺址，開發單位將緩衝區從10公尺增到11公尺，讓環委認為，距離豐富生態太近了，毫無誠意，要做的應是縮減開發量體，如大幅減少房間數。

加路蘭部落傳統領袖哈匿·扎丮說，部落去年4月進行投票，以53:0通過「反對黃金海渡假村」，大家重視文化保存，開發預定地因大雨泥流嚴重，還疑似有地質不穩現象，連耕作都不適合了。地球公民基金會山林花東主任黃靖婷則提，民國95年開始審查至今15次了，到底什麼案子環現差會一直過不了，且也曾被環保署退回，且本案對富山遺址有衝擊，開發單位一再以「有沒有出土遺物」來判斷能否開發、切割遺址完整性。另外，黃靖庭質疑，東海岸大型開發疑似近年投資不利轉為炒地，難不成環保署要背書再讓他們有個好價錢賣出？

▲環團質疑開發案只是為了炒地賣出好價錢。



環評委員郭素秋認為，建議退回，該開發案別談了，可以協助換地點，否則3、4千年前遺址就在這，若通過遺址恐怕都要消失。有環委說，且要開發應做文化資產評估，「報告愈改愈離譜」，以施工最主要的為海域污染問題，但施工階段報告無法具體呈現。另外，會議主持人李培芬提到，在意的是開發案能否兼顧生態、生活和生產，以生活為例，是否有尊重原住民理念，但這次包括生態部分，看起來都還是少了一點。

另外，有環委指出，嚴格來說要退回，該案折騰很久，遺址等問題都沒弄清楚，加上開發過程機具會怎樣輾過等，綜合多項議題，給了這麼多次機會，還是沒辦法被說服，再審也沒意義。

最後環評結論，以開發方式、量體及建築區配置，本次對環境影響包括考古遺址生態及經管衝擊，未詳實釐清，且鄰近富山遺址及富山第二遺址的距離屬高度敏感區，仍應有詳細之調查結果，但依開發單位提供資料，仍無法釐清對本計畫可能造成的影響外，本計畫開發對考古遺址、生態（海域及陸域），及景觀衝擊等也應加強評估，「退回目的事業主管機關」。