美聯合航空3千人確診下令強制打疫苗　執行長認「之前每周死1人」

▲自去年12月下旬以來，聯合航空已因天氣及人力短缺問題，取消約3萬多個航班。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國新冠疫情大爆發，聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）11日證實，全公司累計約3000名員工確診，在去年實施疫苗強制接種政策後，已接種疫苗的員工過去8周並未出現染疫死亡的個案。他進一步說明，在疫苗強制接種政策宣布之前，每周約有一名員工死於新冠。

綜合NPR、路透等外媒報導，聯合航空是全美首間強制要求員工施打新冠疫苗的大型航空公司，去年8月宣布該項政策後，於同年9月生效實施。柯比11日在一份內部備忘錄提及，公司儘管有3000名員工染疫，但疫苗強制令正在發揮作用，在已打疫苗的人員中，無人因確診住院。

柯比表示，在去年9月疫苗強制令實施之前，公司每周約有一名以上員工死於新冠，但如今已連續8周沒有出現與新冠有關的死亡個案，這也意味著疫苗強制政策已挽救約8至10人的性命。

依據統計，聯合航空在美國的6.7萬名員工當中，截至去年9月，已接種疫苗的員工佔約97%，另有上千人取得宗教或醫療豁免。柯比證實，全公司上月有大概200名員工未遵守公司政策被解僱，「我知道有些人仍不贊同我們的政策，但聯航正在證明，要求打疫苗是正確的決定，因為這能救人命。」

►N95售價狂飆「貴到荒謬」 1盒要2000元！美CDC擬更改口罩指南

►舊金山建議「戴2層口罩」！防魔王Omicron 只要接觸過就算密接

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》