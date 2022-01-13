小二數學「6X9=54」被扣分難倒大人　老師給正解

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友12日在臉書PO文表示，收到朋友傳來的一道小學二年級數學題，算式寫「6X9=54」被老師扣了2分，正確答案應為「9X6=54」，讓大家很疑惑到底是錯在哪裡。沒想到文章PO出後，真的引來數學老師留言解惑，其實只是被乘數、乘數誰是「主角」的問題，「數學是訓練邏輯思考，解題路徑可以不固定，但要符合邏輯。」

▲孩子原本寫「6X9」，後來訂正為「9X6」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO出一張圖片，表示朋友傳來一道小學二年級的數學題目，希望有數學老師可以幫忙解惑。題目內容為，「一盒包子有9個，共有幾個？」配圖則是6盒包子，學生原本的算式是寫「6X9=54」，卻被老師扣了2分，才訂正為「9X6=54」。

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不少網友一看就發現問題點在哪裡，還指出如果按照這個標準，第一道題目其實也寫錯了，老師卻沒發現，「我都是教小朋友，答案單位是什麼，被乘數就放什麼單位」、「把單位寫出來就能理解了，9個X6盒=54個」、「簡單記法，三明治，旁邊兩片吐司夾蛋，兩邊（左右）的單位要相同，中間單位要和兩邊不同，這就只是被乘數與乘數和積而已」。

一名數學老師也留言說道，這道題目因為主角是被乘數，組數是乘數，若以包子為主角就是「9X6」，以盒為主角就是「6X9」，算出來都是包子的總個數，雖然從他的立場看來是可以給對的，但在教學現場還是以學校老師的標準為準，「數學是訓練邏輯思考，解題路徑可以不固定，但要符合邏輯。」