兒子哭找媽媽拒上學　爸車內挖出「1物」秒讓他進教室

記者黃翊婷／綜合報導

孩子如果出現上學分離焦慮的情況該怎麼辦？一名爸爸11日在臉書PO文表示，就讀幼兒園的兒子不願意上學，還哭著找媽媽，他不得已拿了一張老婆的大頭照，沒想到兒子接過後就乖乖下車進教室，「怎覺得哪裡怪怪的？」

▲不少已經當媽媽的網友表示，給小孩照片這招真的很有用。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，11日早上開車送兒子去幼兒園，兒子卻一直哭著要找媽媽，不願意去上學，而且怎麼樣都不肯下車，他實在沒有辦法，乾脆在車上翻找有沒有什麼東西可以安慰兒子，結果找到一張老婆的大頭照。

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原PO無奈地說，也不知道車上為什麼會有大頭照，神奇的是，兒子接過照片之後就一直拿在手裡，逐漸不哭鬧了，也願意下車去上學，但他還是越看越覺得奇妙，「怎覺得哪裡怪怪的？」

這篇文章公開至今，吸引超過9000名網友按讚，大家紛紛留言開玩笑，「還沒看內文，想說單親辛苦了，結果……好吧，我想多了」、「有沒有很熟悉這個感覺」、「拿反了，照片要向外」。

還有許多已經當媽媽的網友表示，給照片這招真的很有效，「小女兒剛上一年級的時候，也想帶我的照片去學校」、「沒事的，我小孩還把我的大頭照貼在鉛筆盒上，說想我的時侯可以看看照片」、「我還做了全家人的照片鑰匙圈，掛在書包拉鏈，一來好拉開關，二來可以解相思」。