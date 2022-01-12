吃迴轉壽司1招省下160元　老饕曝關鍵：做到就划算

記者黃翊婷／綜合報導

台灣近年來有許多迴轉壽司店進駐，一名網友在臉書PO文表示，同一品牌的迴轉壽司，一般店面內用一盤30元，一樣都是32貫，店面和外帶就差了160元，而且口感也沒有比較差，算起來應該是外帶比較划算。

▲原PO覺得外帶壽司比內用划算。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，某品牌的迴轉壽司內用和外帶他都吃過，但後來仔細想想，覺得在高速公路或是高鐵站的門市購買好像比較划算，「一般店面一盤30元，一樣都是32貫，店面跟這個（外帶）就差了160元，而且重點是口感還比店面的好，你們覺得呢？」

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這篇文章自11日公開後，意外掀起內用派和外帶派的論戰，和原PO一樣覺得外帶比較划算的網友說，「我喜歡用外帶的，可以自己配，不用一次吃2貫，可以挑著吃」、「我也喜歡吃外帶的」、「有的人就是喜歡吃氣氛」；力挺內用的網友則認為，「店面還有熱水給你泡茶呢」、「外帶的白飯硬很多」。

不過，也有老饕點出關鍵在於「外帶能不能自選」，如果是店家已經包裝好的，32貫裡面有4貫豆皮、2貫煎蛋，都是一般店面沒什麼人會拿的品項，「這樣沒有比較便宜，除非32貫可以自選，不然為了充數，一定會放成本低的，其實沒有比較好。」