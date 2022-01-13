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Samsung電視多人同樂嗨翻年假！Netflix、Disney+秒變高畫質家庭劇院「遊戲臨場感爆棚」買就送萬元旗艦好禮

▲▼Samsung,電視,過年,NEO QLED量子電視,真8K,遊戲,追劇,The Premiere,The Frame美學電視,The Serif風格電視。（圖／記者周宸亘攝）

▲Neo QLED量子電視是過年親友團聚享受遊戲同樂的最佳夥伴。（圖／記者周宸亘攝，下同）

科技中心／綜合報導

接近2022農曆新年，也是返鄉過節的時機，趁此珍惜與許久不見的親人、三五好友見面敘舊日常。說到團聚，每年此時總在思考如何安排活動，使氣氛更為熱絡，從活動安排的精采度，就能代表著「主人」個人魅力的延續，Samsung電視除了收看新春特別節目，聚會首選的Netflix、Disney+影音平台，以及流暢的遊戲體驗，更能為新年話題開啟另一種趣味。即日起購買三星指定電視，就享萬元旗艦好禮，最高還可拿3萬元郵政禮券紅包，入手三星電視就能打造別於以往的過年宅家聚會儀式。

▲▼Samsung,電視,過年,NEO QLED量子電視,真8K,遊戲,追劇,The Premiere,The Frame美學電視,The Serif風格電視。（圖／記者周宸亘攝）

▲透過Neo QLED量子電視選看Netflix、Disney+等影音平台，聚會不怕無聊。

每個家庭的歲末迎新時刻，為家中添購新品的考量，「影音娛樂」絕對是必備也最容易產生共鳴的居家休閒元素，選擇一台符合全家人需求的電視，畫質、音效都是創造絕佳感受的條件，顏質超進化的Neo QLED量子電視，真8K超高解析度，加上最新的量子Mini LED背光技術與獨家的金屬量子點顯色技術，像是打開螢幕界線，讓每個家庭成員都能體驗最逼真的遊戲場景、沉浸追劇的緊張時刻。其搭載獨家技術的究極黑面板，若是朋友來作客，將不再受到外來光源倒映身影在電視上而尷尬，只要盡情沉醉在看片、玩遊戲刺激氛圍就好。

尤其對於懂得生活的遊戲玩家而言，在家庭成員圍爐飽餐一頓後，來場遊戲讓彼此互動更凝聚，沒有比這個更棒的年節儀式感了。選擇快感躍升的Neo QLED量子電視，具備超高解析流暢畫面，支援HDMI 2.1和4K 120HZ遊戲規格，隨著科技進步，直接在家就能享受玩家級遊戲體驗，任何畫面延遲、卡頓的掃興問題一併解決，更獲得AMD FreeSync Premium Pro™認證，如果想在第一時間發現躲在黑暗處的敵人，Neo QLED量子電視就是你的最強夥伴。若想打造旗艦級感官體驗，搭配Q系列Soundbar，演繹魔幻音場的震撼效果，透過電視揚聲器與Soundbar同步發聲，達到劇院般的3D立體環繞音場，還有比家中更Fancy的聊天場合嗎？

▲▼Samsung,電視,過年,NEO QLED量子電視,真8K,遊戲,追劇,The Premiere,The Frame美學電視,The Serif風格電視。（圖／記者周宸亘攝）

▲Neo QLED量子電視給人玩家級遊戲饗宴，畫質驚豔、畫面流暢。

Neo QLED量子電視不僅豐富了過年的氛圍，平時也是現代人享受生活的最佳搭檔，從下班與家人一起看電視，到和另一半約會時看部經典電影，即便身旁的人突然聊嗨大笑、爸媽大喊吃飯或吹著頭髮，超貼心的智慧抗噪模式，將會自動調整電視音量，任何吵雜聲響都不再干擾精彩片段。

▲▼▲▼Samsung,電視,過年,NEO QLED量子電視,真8K,遊戲,追劇,The Premiere,The Frame美學電視,The Serif風格電視。（圖／品牌提供）

▲Neo QLED量子電視具備智慧抗噪模式，能自動調整電視音量，不錯過任何一個精彩瞬間。

想想每逢過年時，電影院總是擠滿人潮，若在家中就能享受自在又舒適的觀影體驗，為自家規劃一處家庭劇院是最適合不過的犒賞。The Premiere超短焦雷射4K 智慧電視即可滿足這個心願！它既是家庭劇院，也是電視，超短距離就能投影出130吋超大畫面，搭載三原色雷射聚焦技術，畫質保持4K的生動姿態，外加內建焦點式音場喇叭，打造驚人的影院級特效臨場感。考量日常使用，推動整合式介面與跨裝置智慧整合，不僅能直接點選影音平台，支援AirPlay 2也可直接分享iPhone畫面至大螢幕。

▲▼Samsung,電視,過年,NEO QLED量子電視,真8K,遊戲,追劇,The Premiere,The Frame美學電視,The Serif風格電視。（圖／記者周宸亘攝）

▲The Premiere超短焦雷射4K智慧電視輕鬆讓家變身電影院。

隨著越來越多人重視居家風格的生活質感傳遞，Samsung專門推出設計生活系列，The Serif風格電視讓主人從裡到外地展現品味，The Frame美學電視不僅是電視，也是藝術品，逢年過節邀請朋友到家作客，播放內建提供的百幅藝術級畫作當作背景，傳遞主人的聚會美學。同時也可選擇The Sero翻轉電視，體現朋友聊天之間，使用手機相互分享資訊的概念，應用直立式翻轉功能，即可快速分享各自手機畫面。

▲▼Samsung,電視,過年,NEO QLED量子電視,真8K,遊戲,追劇,The Premiere,The Frame美學電視,The Serif風格電視。（圖／記者周宸亘攝）

▲The Frame 美學電視搭配可變換顏色的風格畫框，以及內建藝術市集提供藝術級畫作當播放背景，展現主人的居家好品味。

▲▼Samsung,電視,過年,NEO QLED量子電視,真8K,遊戲,追劇,The Premiere,The Frame美學電視,The Serif風格電視。（圖／記者周宸亘攝）

▲螢幕可直立式翻轉的The Sero翻轉電視，能將資訊以最佳畫面呈現。

▲▼▲▼Samsung,電視,過年,NEO QLED量子電視,真8K,遊戲,追劇,The Premiere,The Frame美學電視,The Serif風格電視。（圖／品牌提供）

▲三星電視年前購機優惠，最高享30,000元禮券好禮。

口碑與銷量爆棚的三星電視，持續以優異影音品質和多元設計風格，滿足民眾不同的需求。迎接即將到來的新年，推出優惠活動，即日起至2022 / 2 / 28購買指定電視，就送萬元旗艦好禮，最高可享郵政禮券30,000元，讓大家在新年團聚之時，能有Samsung電視的陪伴，把聚在一起的時光過得更加放鬆享受，劇院級體驗就從今天開始！https://reurl.cc/akrKW4

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