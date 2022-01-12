太早返鄉過年被長輩逼相親！22歲妹「日會20男」被批眼光高

▲朱女現年才22歲，長輩卻很著急她尚未結婚。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

春節即將到來，許多長輩都會向年輕人「逼婚」，河南周口一名22歲朱姓女子10日回老家提前過年，在家人的安排下被迫相親，一天內就會面了20個對象。不過，朱女將此事分享到網路上後，竟遭大量網友批評，質疑她「眼光太高」，甚至有人直接攻擊她的長相。

根據《極目新聞》報導，朱女之前一直在深圳工作，今年辭職回到了河南周口太康的老家，相親是家裡長輩安排的，1月10日從早上8點多到下午5點多，整整相了20場。

朱女提到，來相親的男孩全都是附近村裡的，但大多數都不認識，且由於雙方家長都在，也只能和對方聊一些各自的基本情況，比如年齡、工作、興趣愛好等，大概就是「尬聊」的程度，有些見面可能10多分鐘就結束了。

朱女表示，村子裡的女孩都很年輕就結婚了，很多同齡的女孩甚至已經當媽媽，所以長輩才很著急，又加上這一帶男多女少，才會有這麼多男孩來相親。

▼前來相親的男孩非常多，甚至形成了排隊的奇景。



朱女還說，在這次相親之中，其實是有遇到心儀對象的，也換了聯繫方式，之後可能會進一部接處，「我也不知道自己想要找一個什麼樣的對象，更多還是要看兩個人之間相處起來的感覺。」

不過，朱女在網路上分享自己的相親經驗後，竟然遭到大批網友批評，質疑她眼光太高，甚至有人攻擊她的長相，「長那什麼樣子？哪來的自信嫌棄別人？」「就你這條件，眼光這麼高，還挑啊！」「只想找有錢的吧？難怪20個都滿足不了她。」

對此，朱女回應，自己不是眼光高，會相親這麼多次都是家長安排的，而且相親本來就應該對自己負責，也應該要對男方負責，所以寧願多接觸一些人，也不要結了婚以後相處不好。