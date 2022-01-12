　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

太早返鄉過年被長輩逼相親！22歲妹「日會20男」被批眼光高

▲▼太早返鄉過年被長輩逼相親！22歲妹「日會20男」被批眼光高。（圖／翻攝微博）

▲朱女現年才22歲，長輩卻很著急她尚未結婚。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

春節即將到來，許多長輩都會向年輕人「逼婚」，河南周口一名22歲朱姓女子10日回老家提前過年，在家人的安排下被迫相親，一天內就會面了20個對象。不過，朱女將此事分享到網路上後，竟遭大量網友批評，質疑她「眼光太高」，甚至有人直接攻擊她的長相。

根據《極目新聞》報導，朱女之前一直在深圳工作，今年辭職回到了河南周口太康的老家，相親是家裡長輩安排的，1月10日從早上8點多到下午5點多，整整相了20場。

朱女提到，來相親的男孩全都是附近村裡的，但大多數都不認識，且由於雙方家長都在，也只能和對方聊一些各自的基本情況，比如年齡、工作、興趣愛好等，大概就是「尬聊」的程度，有些見面可能10多分鐘就結束了。

朱女表示，村子裡的女孩都很年輕就結婚了，很多同齡的女孩甚至已經當媽媽，所以長輩才很著急，又加上這一帶男多女少，才會有這麼多男孩來相親。

▼前來相親的男孩非常多，甚至形成了排隊的奇景。

▲▼太早返鄉過年被長輩逼相親！22歲妹「日會20男」被批眼光高。（圖／翻攝微博）

朱女還說，在這次相親之中，其實是有遇到心儀對象的，也換了聯繫方式，之後可能會進一部接處，「我也不知道自己想要找一個什麼樣的對象，更多還是要看兩個人之間相處起來的感覺。」

不過，朱女在網路上分享自己的相親經驗後，竟然遭到大批網友批評，質疑她眼光太高，甚至有人攻擊她的長相，「長那什麼樣子？哪來的自信嫌棄別人？」「就你這條件，眼光這麼高，還挑啊！」「只想找有錢的吧？難怪20個都滿足不了她。」

對此，朱女回應，自己不是眼光高，會相親這麼多次都是家長安排的，而且相親本來就應該對自己負責，也應該要對男方負責，所以寧願多接觸一些人，也不要結了婚以後相處不好。

▲▼太早返鄉過年被長輩逼相親！22歲妹「日會20男」被批眼光高。（圖／翻攝微博）

ET快訊
LIVE／蕾神10hrs連2槌！　將公開王力宏不堪證據
年輕人不做她來！妹子1年「狂存百萬」　網看職業全跪
F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機本體、輪胎
王力宏撂3壯漢「1舉動」有玄機！網看懂：爸媽的願望
明德郵局有確診足跡　北市府證實：1例本土新案
快訊／北市聯醫2護理師染疫　88人採檢出爐
快訊／跟進桃園提早放寒假？　侯友宜回應了
魂斷清水斷崖！19歲騎士撞路攔墜百米亡
快訊／酒駕撞飛一家人1死3重傷　BMW男遭「殺人罪」起訴
龐建國墜樓亡　愛妻「哭腫雙眼」現身殯儀館
獨／王力宏帶3人硬闖吾疆　大安分局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

太早返鄉過年被長輩逼相親！22歲妹「日會20男」被批眼光高

前線醫護最辛酸！急救主任猝死「最後一刻還在工作」：忙完再休息

國台辦對龐建國墜樓表達深切哀悼：悲壯方式抗爭值得台灣同胞省思

不只蕭敬騰！方文山也被抹紅　陸官方：任何造謠扯謊都是蒼白

28歲國航空姐墜樓亡！「被公司逼死」內幕瘋傳：母親生病請假被拒

解放軍「方言」喊話投降　國台辦：永遠不會把台灣同胞當敵人

RCEP生效　國台辦：在陸台企台商同享關稅及原產地規則優惠

「公開點名」2台石斑魚業者　國台辦：不存在殺雞儆猴問題

陸「萬億城市俱樂部」增至24座　「世界工廠」東莞市GDP大突破

農村娃一路升國企高官！受賄逾1.5億「裝15大箱」…部分現金發霉

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

太早返鄉過年被長輩逼相親！22歲妹「日會20男」被批眼光高

前線醫護最辛酸！急救主任猝死「最後一刻還在工作」：忙完再休息

國台辦對龐建國墜樓表達深切哀悼：悲壯方式抗爭值得台灣同胞省思

不只蕭敬騰！方文山也被抹紅　陸官方：任何造謠扯謊都是蒼白

28歲國航空姐墜樓亡！「被公司逼死」內幕瘋傳：母親生病請假被拒

解放軍「方言」喊話投降　國台辦：永遠不會把台灣同胞當敵人

RCEP生效　國台辦：在陸台企台商同享關稅及原產地規則優惠

「公開點名」2台石斑魚業者　國台辦：不存在殺雞儆猴問題

陸「萬億城市俱樂部」增至24座　「世界工廠」東莞市GDP大突破

農村娃一路升國企高官！受賄逾1.5億「裝15大箱」…部分現金發霉

台南COVID-19疫苗接種預約系統網頁版上線　提供市民預約疫苗追加劑接種站

「女兒」來電要她滙30萬否則會坐牢　花蓮婦險中招

美疫情一天破3紀錄　單日增138萬例、逾14萬人住院！7天均值創新高

入冬最冷來襲！最夯「抗寒聖品」讓你彷彿自帶暖氣機

用料實在！台南高CP值「麻辣乾鍋」　自助吧三色豆花、油條吃到爽

「3數字」證明：這地方最危險！專家曝升三級警戒可能性

手機突發警報別慌張！　五大電信業者今16時進行災防訊息測試

苗栗職校2生衝爆突　他「怒瞪+比中指」下課遭痛扁！影片被PO網

王力宏撂3男闖吾彊　鄉民見「梯廳1幕」超衝擊：別嚇人好嗎

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

大陸熱門新聞

河南突封城！她「相親變同居」睡醒就被餵飽

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

男酒店隔離　開門竟是花果山套房

消失2個多月後…馬雲穿著樸素現身海南

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

醫院治發燒病患竟法！　副院長恐坐7年牢

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

龐建國生前頭條號最後發文：台灣是中國的一部分早已成為世界共識

留日女替閨蜜擋10刀亡！劉鑫被判賠300萬

男子花1.4萬買82件金首飾以為賺到 鑑定結果出爐：「金屬」首飾

大陸貪官被搜出現金逾1.5億　部分紙幣已發霉

Omicron是大號感冒？陸專家回應

陸「萬億城市俱樂部」增至24座

更多熱門

相關新聞

居家防疫大掃除別忘了它！　「專業上陣」清潔步驟全公開

居家防疫大掃除別忘了它！　「專業上陣」清潔步驟全公開

愈來愈接近過年，許多民眾也開始著手準備大掃除，不過大掃除除了清潔房子內外，家中的電器也要進行清潔保養，專家建議這個時間點因為天氣較冷，最適合清潔使用率較低的冷氣，另外如洗衣機也可以適時進廠清潔，讓電器發揮省電效果。

今晨4長程航班+15確診！王必勝曝：未來3天還有高峰

今晨4長程航班+15確診！王必勝曝：未來3天還有高峰

東成技訓所舉辦春節電話傳情活動

東成技訓所舉辦春節電話傳情活動

加強春節火警預防　東縣消防局實兵演練

加強春節火警預防　東縣消防局實兵演練

春節國旅踴躍　訂房率最高破8成

春節國旅踴躍　訂房率最高破8成

關鍵字：

相親春節過年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

王力宏友人「熟黑道」有前科！李靚蕾崩潰發不自殺聲明

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面