【2022 CES】SONY發表電視的「外接相機」　LG推出亮度更高的OLED EX

記者蔡惠如／綜合報導

隨著CES步入尾聲，今年在電視領域也出現不少新亮點，一向受到台灣市場歡迎的SONY電視，在今年發表量子點QD-OLED面板技術的產品，此外還發表了電視的「外接相機」Bravia Cam，而韓廠LG也公布其新一代的OLED EX，亮度比起以前要提升30%，在色準方面也有改善。

SONY今年在CES展中宣布，將推出旗下首款採用QD-OLED面板技術的旗艦機種A95K，QD-OLED面板為結合量子點與OLED面板技術，比一般OLED面板亮度更高，且也能達到真正的黑色顯示，預計A95K將在市場提供55吋與65吋的規格，此外也將推出採用mini LED面板的Z9K與X95K旗艦系列。

另外一個新亮點，便是SONY推出使用在電視上的「外接相機」Bravia Cam，其可提供視訊通話之外，也能偵測環境光源，調整電視的細部呈現，還可分析環境音與觀看者方位，自動調整電視聲量與聲音方向，甚至能支援手勢操作電視音量與開啟關閉，在小孩太靠近螢幕時，也會發出距離提醒。

而一向在面板技術領先的南韓品牌LG，也在今年CES展出公布OLED EX的「新一代OLED」稱號。LG對外表示相較傳統OLED，EX能提升最多至30%的亮度，以便與mini LED面板技術抗衡，此外官方也宣稱OLED EX 在色準方面更加準確，比起之前的電視能呈現更佳優質的畫面效果。