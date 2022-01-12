半百歲月都在桃園市議會服務　「梅花姐」退休了！

▲半百歲月都在桃園市議會服務，「梅花姐(右)」退休了！（圖／桃園市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會議事組專員謝德輶、資訊圖書室組員陳鼎鈞、議長室工友邱梅花等3名同仁，將於16日屆齡退休，議長邱奕勝致贈陶壺紀念品，祝「壺」3人保持身體健康，帶著快樂，好好享受退休生活。其中，議長室工友邱梅花服務市議會長達50年，由梅花小妹到梅花姐，半百歲月都在議會服務，看到桃園地方政壇的發展變化。

邱梅花是在16歲那年，進入桃園縣議會服務，時任第七屆議長詹順煌、第八、九屆議長簡欣哲、第十、十一屆議長吳烈智、第十二屆議長吳振寰、第十三屆議長許振澐、陳根德、第十四屆議長林傳國、第十五、十六屆議長曾忠義、第十七屆議長邱奕勝等9位議長。

由於桃園發展快速，於民國103年改制的直轄市，至此桃園縣議會走入歷史，而於103年12月25日由縣議長邱奕勝當選首屆直轄市議長，並於107年再度蟬連市議長。

邱梅花服務桃園市議會50年，前後經歷9位議長，而早年桃園因依語言、地理環境和生活習俗，在現今全市13區劃分南、北區，並有南、北區各自輪政8年(如南區人士擔任縣長、議長則由北區人士擔任)的政壇不成文規定，此一不成文規定則在前副總統呂秀蓮、時任桃園縣長時打破。

另外，議事組謝德輶專員是在民國89年起進入桃園市議會；資訊圖書室陳鼎鈞組員則歷任桃園地方法院法警、書記官等職務，並於88年起在桃園市議會服務。