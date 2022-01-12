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「智慧型手槍」在美國問世　兩派意見又戰翻了

▲▼智慧型手槍(Smart guns)在美國上市，而且可能即將上市。（圖／路透）

▲智慧型手槍(Smart guns)在美國問世，而且可能即將上市。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

現代人的生活幾乎與智慧型手機息息相關，然而現在除了手機要智慧型的之外，在美國連手槍都要智慧型的，而且可能在短時間內就會正式上市，儘管智慧型手槍在安全性上，可能會比傳統手槍更高，但是就跟許多議題一樣，智慧型手槍同樣也在給美國的懷疑論者引發激烈論戰。

根據《路透社》報導，在愛達荷州成立4年的 LodeStar Works公司推出了一款9厘米口徑的智慧型手槍，堪薩斯州的一家公司 SmartGunz LLC 表示，執法人員正在對其產品進行 beta 測試，這是一種類似但更簡單的模型。

▲▼智慧型手槍(Smart guns)在美國問世，而且可能即將上市。（圖／路透）

▲智慧型手槍(Smart guns)已經進行過beta 測試。（圖／路透）

LodeStar Works 聯合創始人格拉澤（Gareth Glaser） 說，他聽過太多關於兒童在無人看管的情況下，把玩槍枝被槍殺的故事，因此受到啟發，智慧型手槍可以透過使用技術來驗證用戶的身份，並在其他人試圖開槍時禁用槍支來阻止此類悲劇。

格拉澤說，智慧型手槍可以減少自殺，必且使遺失或被竊的手槍無用，也為害怕被搶槍的警察或獄警，提供安全保障。 LodeStar Works 智慧型槍枝首次發售的零售價為895美元（約新台幣24000）。

但是研發智慧型槍枝的進度卻陷入了停滯，不僅史密斯&威森公司（Smith & Wesson ）遭到抵制，一家德國公司的產品也遭到了駭客的攻擊，紐澤西州一項推廣智慧型槍支的法律，引起了美國第二修正案捍衛者的憤怒。

大多數早期的智慧型手槍原型，都已採用了指紋解鎖或射頻識別技術，只有當槍內的晶片與佩戴在戒指或手鐲上的另一個晶片通信時，才能使槍開火。

而 LodeStar Works 則集成了一個指紋識別器和一個由手機應用程序啟動的「近場通信晶片」，以及一個PIN碼板，這也代表這把槍可以被授權給多個用戶使用。

▲▼智慧型手槍(Smart guns)在美國問世，而且可能即將上市。（圖／路透）

▲智慧型手槍在美國也造成兩派意見戰翻。（圖／路透）

但是對於那些懷疑論者而言，智慧型槍枝對於緊急情況下，試圖保護家庭或家人的人，或在現場執行任務的警察來說，風險太大。

槍支行業貿易協會的全國射擊運動基金會（NSSF）則表示，只要政府不強制銷售智慧型槍枝，他們就不反對。

槍支進入市場可能會觸發紐澤西州2019年的一項法律，此項法律要求州內所有槍支商店在智慧型槍支上市後提供智慧型槍支。

紐澤西州步槍和手槍俱樂部協會的執行董事斯巴赫（Scott Bach）說，另一方進行抵制是因為他們妄圖用智慧型槍枝禁止一切非智慧槍的東西。此舉激怒了那些槍支持有者。

史密斯&威森公司在1999年就曾與美國政府達成協議，承諾推動智能槍支的發展，以及加強對其他槍支安全措施的實行，但美國步槍協會（National Rifle Association）卻發起了抵制活動，導致公司收入下降。

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