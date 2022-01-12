租車搬家...搬到一半「社區封了」！他無法還車慘收「4.4萬帳單」

▲劉先生租共享車搬家突被隔離，讓他進退不得。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

共享汽機車變得越來越普及，不僅可以隨時隨地取車出遊，有時候需要載貨時，也可以借來一用；最近，中國大陸一名男子就租了一台共享車搬家，不過搬到一半時，自己的社區突然遭到封鎖，導致他被隔離無法出門還車，車輛就一路處於「租借狀態」，結果累積10279元人民幣（約新台幣4.4萬元）的租金，可能比請搬家公司還要貴。

綜合陸媒報導，中國西安一名劉先生，去年12月17日下班後租了一台共享汽車搬家，不過因為車子空間有限，加上東西實在太多，他前後分了4至5趟搬運，但在搬運途中剛好過了午夜，沒想到他的社區突然被封鎖，禁止出入，即便他告知防疫人員自己要搬家，得離開，但是卻不被允許，在無法走出社區的情況下，他不僅不能繼續搬家，還沒辦法還車。

▲劉先生這一趟的租金已累積至10279元人民幣。（圖／翻攝自微博）

劉先生表示，由於一些居家物品，像是棉被、衣服等等都已經搬上車，導致他得和鄰居借用。

另外，劉先生的共享汽車是按分鐘數以及里程數計費的，截至目前為止，他這一趟的租金累積至10279元人民幣，事後他也致電客服人員，客服要他自己聯繫社區開隔離證明，等疫情解封再處理此事，不過他很擔心解封後，租車公司會繼續向他扣款。

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