別指望疫苗消滅病毒！群體免疫難達成　李秉穎揭2理由：你還是要接種

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

因應變種病毒再度侵襲世界各國，許多國家已加打第三劑疫苗，包括台灣也如火如荼施打中。但重要的是，第一、二劑尚未完成接種的人，是中央流行疫情指揮中心最為擔憂的。過去也曾有一段時間推論若達成群體免疫，少部分人不打還可以形成保護牆，但台大醫院小兒感染科醫師李秉穎指出，現在「不要指望了」，也說明2個一定要接種疫苗的原因。

李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻專訪，對於接種疫苗的最新訊息，他提到，剛開始大家認為，打疫苗可以形成群體免疫，有些人甚至覺得，反正身邊人都有打，自己不打沒關係，「這是錯的」。醫師指出，「群體免疫根本沒辦法靠疫苗達成。」

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李秉穎說，也可以從世界各國的狀況了解，就算是疫苗接種率超過80、90%的國家，病毒依舊在流行，一方面是變異株出現，但另一方面是，當你打了疫苗有免疫力，但仍無法百分之百阻止病毒在呼吸道暫留一段時間。醫師說明，當你的呼吸道帶有病毒時，因為你施打了疫苗有抵抗力，讓症狀輕微或無症狀，但這不代表你不會傳播病毒。

「你還是傳染的媒介之一」李秉穎解釋，就如同小小孩整天關在家，卻還是會感冒的原因一樣。他舉例，當成人對感冒有抵抗力時，呼吸道仍可能帶上病毒，雖然沒有什麼症狀，可是一旦回家，沒有抵抗力的小朋友就會因此受到感染，因此足不出戶一樣會生病。

李秉穎總結，所有人都還是要打疫苗，「不要指望群體免疫自己就能安全」，群體免疫依舊在，但無法靠它消滅病毒，因為新冠病毒會持續流行下去，總有一天大家都會碰到。