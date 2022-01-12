清晨再3班機落地採檢！百台儀器備戰　王必勝：昨天共攔下58個確診

▲王必勝在臉書分享桃機採檢現場。（圖／翻攝自王必勝臉書，下同）

記者張乃文／綜合報導

新冠變種病毒Omicron不斷延燒，中央流行疫情指揮中心宣布，長程航班皆須落地採檢。而身在前線指揮的醫福會執行長王必勝這幾日也透過臉書分享桃機最新現況。他今早（12）提到，清晨又有3班飛機落地，而專案從昨天（11）執行首日，一天就攔下了58個確診；在儀器、各種介面調整今天的作業也都順暢許多。

昨（11）開始執行落地採檢後，凌晨起共有5航班、217人在機場檢驗，共驗出17名陽性、陽性率7.8％。而今早王必勝發文，清晨在二航廈落地檢驗又有3班飛機，工作團隊也會持續盡責的執行重要任務。

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王必勝說，昨天一天就已經攔下58個確診，對於機場、車隊、防疫旅館及社區也減少了許多衝擊、降低風險；整體情況，他指出，相較於首日上路的忙亂，經過各種介面調整及優化，今早的作業也順暢許多，旅客等待時間縮短；至於檢驗量能部分，儀器從原本的20台增至101台，並設好20個生物安全操作櫃以確保安全操作。

另外，為了因應多班飛機同時到達，檢驗也已分成2組；同時，王必勝也在文末感謝桃園、雙北及新竹等各大醫院配合，收住短時間大量的確診患者。