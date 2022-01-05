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瑞士媒體爆：中國要求台商必須為「統一」做出貢獻

▲昆山是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。（圖／CFP）

▲瑞士媒體《新蘇黎世報》（NZZ）爆，中國要求台商必須為統一做出貢獻。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

長期關注兩岸局勢的瑞士德語媒體《新蘇黎世報》（NZZ），近期的報導指出，中國要求來自台灣的企業必須為「統一」做出貢獻，如果想在中國繼續做生意，就必須與台灣政府劃清界線。

根據《新蘇黎世報》的報導指出，幾十年來經濟決定了北京與台北之間的關係，長期以來台灣的經濟比中國更發達，從1990年代開始，越來越多的台商把產線移到人力更便宜的中國去，特別是廣東一帶，從早期的紡織、玩具，到近期的 iPhone 周邊與計算晶片。

台灣問題專家任雪麗（Shelley Rigger）在她的著作《 The Tiger Leading the Dragon 》中提到，台灣推動了中國的經濟崛起。

▲▼上海。（圖／路透）

▲儘管中國人均生產力還是遠低於台灣，但是沿海大城市的經濟規模也遠遠超越台灣。（圖／路透）

中國的人均生產額還是遠低於台灣，但是沿海的一些大城市經濟規模已經遠遠超過台灣，有因此許多人台灣人移居到中國工作，估計有100萬的台灣人在中國工作，這對於2300萬人口的台灣來說是一大損失。

這些被稱之為「台商」的商人，在共產黨眼中被視為是有影響力的中間人，他們可以在台灣幫忙宣揚「祖國統一」的情節。

中國正試圖透過一系列的稅收減免、補貼及其他措施吸引更多的「台商」，許多城市都有專門針對台灣人的方案和商業園區。

報導指出，在台灣連奶茶都可以成為政治問題，台灣的網友自動自發整理了一份珍奶店的排行榜，最前面的是在中國幾乎沒有分店的公司，而最後面的則是最支持兩岸統一的店家，這些被形容為「跪著舔」的企業，在台灣越來越不受到歡迎。

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