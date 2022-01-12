1原因挺韓國瑜選台北市長　陳揮文：不懂韓得罪高雄人什麼

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨接連被中二選區立委補選、立委林昶佐罷免案雙殺，2022地方選戰怎麼打，成為近期各界關注的焦點之一。資深媒體人陳揮文在節目上談及罷免案，直言「我不太了解說，韓國瑜到底得罪了高雄人什麼」，並隔空對韓國瑜喊話，力挺他參選台北市長，因為蔣萬安不夠強，「我是非常有信心的。」

▲陳揮文坦言不懂韓國瑜到底得罪高雄人什麼。（圖／翻攝自YouTube／鄉民大會）

陳揮文在11日播出的網路節目《鄉民大會》中談及林昶佐罷免案，他認為，這次真的選得非常差，先前黃婕罷免案不同意大於同意1萬票，林卻剛好相反，首先林要出來道歉，其次，兼任國民黨副祕書長的台北市議員羅智強也要道歉，「羅智強那時候本來還要罷免吳思瑤，林昶佐罷免失敗沒有錯，但後來國民黨的這種報復式罷免，國民黨沒出來交代。」

接著，陳揮文話鋒一轉，談起前高雄市長韓國瑜的罷免案，「韓國瑜是89萬票當選，94萬票被罷免，差了5萬票，這個是真的，那我不太了解說，韓國瑜到底得罪了高雄人什麼，有所謂的仇恨值，這個我是看不懂，但是韓國瑜是被抹黑跟修理得非常厲害，這個我同意」，所以他希望韓不要去做公益，因為做公益沒辦法雪恥，應該要重回政壇，拿出實際的成績。

至於韓國瑜有沒有可能重回政壇，陳揮文坦言要看民調，對於2022年的地方選戰，國民黨在台北市缺少領頭羊，99％會派蔣萬安出來選，但蔣不夠強，到時可能會有人喊話應該要跟黃珊珊、柯文哲結盟，他不想看到這種局面，「我認為韓國瑜選台北市或者趙少康選台北市，他們不必靠黃珊珊，他們自己（得票數）就能夠過半，對韓市長還有趙先生，我是非常有信心的。」

▼韓國瑜日前舉辦新書發表會，吸引大批粉絲到場聲援，未來是否重返政壇成為各界關注的焦點。（圖／記者周宸亘攝）