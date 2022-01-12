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桃機4波傳染39確診　醫曝「別升三級唯一方法」：這幾天關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場相關群聚再擴大，11日再增12例本土個案，共累計39名確診。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，這是桃機群聚的第四波，這幾天是能否達成圍堵與清零的關鍵期，「有人在擔心會不會升到三級警戒，無法好好過年？不要升到三級的唯一方法，就是努力追求清零！」

沈政男11日在臉書說，以目前疫情來說，現在最讓人擔心的是，除了職場感染與家庭感染，會不會發生餐廳與娛樂場所感染，以及大眾運輸內感染？大眾運輸內感染的疑慮來自機場清潔員同車感染；現在高鐵內飲食仍未禁止，這是疫情尚在可控範圍的作法，一旦出現傳播來源不明案例，就應考慮禁止高鐵與其他大眾運輸內飲食。

沈政男指出，至於餐廳內用，先前變種的經驗顯示並不容易傳染，問題是現在是Omicron；同樣地，如果疫情有擴大的趨勢，至少應在北北基桃恢復隔板與梅花座。

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▲▼桃機擴大篩檢 機場員工。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼桃機近日擴大採檢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼桃機擴大篩檢 機場員工。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男分析，11日傳出的案例，算起來是機場群聚的第四波了，源頭約在12月24日，第一波傳給手推車員，第二波傳給居服員，第三波傳給案家與朋友，第四波則是傳給案家的家人與朋友的同事，這樣的速度剛好符合複製期約三天的估計。

沈政男提到，現在問題是朋友的同事，一家電子廠一下子就傳了5個人！而這些染疫同事，有沒有繼續傳下去？所有染疫同事，有沒有被匡列？會不會有漏網之魚？疫調與匡列隔離的時間，比先前緊迫很多！除了三天複製期，還須考量漏網之魚。

沈政男表示，因此，若要達成清零就必須對於每個群聚，花不到三天的時間完成疫調與隔離；否則，Omicron就會以R值略大於1的速度在社區裡傳播，而因為現在社區防疫幾乎沒有升級，因此若遇到一個可傳染的群聚，就可能釀出一串案例。

▼桃園居民近日排隊採檢。（圖／記者陳煥丞攝 ）

▲▼桃機爆發群聚，貿東里活動中心里民排隊準備採檢 。（圖／記者陳煥丞攝 ）

沈政男指出，須知，歌友會傳得不嚴重，乃因指標案例似乎沒有參與聚餐，就只是打麻將，而且牌友很可能也戴口罩，但下一次的群聚感染，未必是這樣的狀況。

沈政男認為，這幾天是能否達成圍堵與清零的關鍵期，應該繼續努力看看，把所有傳播鏈都儘早截斷；11日開始進行長程班機落地PCR檢測，這是超前圍堵的作法，在門外就把病毒擋住，連玄關都進不來，「有人在擔心會不會升到三級警戒，無法好好過年？不要升到三級的唯一方法，就是努力追求清零！」

►本文獲得沈政男醫師授權。

►三峽大板根這樣玩最划算

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