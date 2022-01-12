快做3事堵疫情　醫點名這場所要小心：節縮尾牙、春節出遊

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情升溫，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇呼籲民眾做3件事，包括請節縮近日大型社交能量的尾牙、春酒及春節出遊。他也提醒，公共廁所現在要小心了。

中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎指出，最讓他一直感到不安的就是春節「7+7」方案，最好的方式還是回到「14+7」。

對此，姜冠宇11日在臉書說，李秉穎教授表示應該要考慮恢復過去14+7，其實是對的，「7+7（+7）」原本是考量國人二劑覆蓋率對Delta是夠的，也考量返鄉潮和防疫旅館量能，但是沒想到的是Omicron出來了，還帶著要有三劑的需求來強襲入境。

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▼姜冠宇呼籲，避免在人潮多的地方逛街。圖為墾丁大街跨年人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

姜冠宇認為，要恢復「14+7」只有等春節專案結束，現在做什麼都有困難，能做的是從民眾做起：

1、請積極去打第三劑疫苗。

2、請節縮近日大型社交能量：尾牙、春酒、春節出遊，甚至在人潮多的地方逛街，除非疫情趨緩否則避免。

3、未打完疫苗的長輩，甚至一劑都還沒打的，家人和相關單位要關心是不想打還是不能打，若不能打要在過年有配套措施，盡量避免太多接觸。

姜冠宇也提醒，公共廁所現在要小心了，桃機有些傳染鏈表明了這一點，如果發現人潮場合的公共廁所狹窄、潮濕，基本上要盡量避免，或使用時並全程小心，減少觸摸與持續戴上口罩；廁所在國外都是高風險傳染區，疫情後的廁所都必須很寬敞，才能符合一點點安全需求。

指揮中心11日公布國內新增58例境外移入、12例本土個案。不過，隨著新春將至，不少人都開始規劃在過年期間出遊。交通部觀光局統計，今年春節住房率高峰期落在初二、初三，訂房率均有超過6成，其中部分縣市訂房率也有達到7、8成，尚未出現退訂潮。

▼姜冠宇呼籲，請積極去打第三劑疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）