「這類疫苗」第3劑首選　醫：不管你前面打哪2劑

記者陳俊宏／綜合報導

第三劑疫苗該打哪廠牌？台大感染科前醫師林氏璧表示，不管你前面打哪兩劑疫苗，都建議第三劑以mRNA疫苗為首選，特別是前線邊防人員；40歲以下的年輕人打mRNA疫苗後，不良反應比例會較高，如果很在乎會不舒服，不妨選擇高端疫苗。

林氏璧11日在「林氏璧孔醫師的新冠病毒討論會」提到，現在當務之急需要注射的是邊防人員、醫護人員這些已經首當其衝面對Omicron的人，再來是重症高風險族群，包括60歲以上年長者還有第九類人員。

林氏璧說，其他的年輕人還有完全沒有重症風險的人，因為你萬一得病重症風險本來就低，現有疫苗防感染的效果其實也沒有特別理想，防重症住院對你們的幫助還好而已，你們其實可能有空間可以等次世代疫苗。

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▼第三劑追加劑間隔即起縮短為至少12周。（圖／記者湯興漢攝）

林氏璧指出，給各位未選擇第三劑的建議，第一，不管你前面打哪兩劑疫苗，都建議第三劑以mRNA疫苗為首選，特別是前線邊防人員，半量莫德納可能比全量BNT，針對Omicron的效果稍好些，但這裡還需要更多資料。

林氏璧表示，第二，兩劑mRNA後打AZ這個組合其實還可以，但中和抗體還是遠沒有打mRNA好，且你要考慮會承受血栓併血小板低下（約10萬分之一的機率）的風險，這比心肌炎嚴重很多；第三，30歲以下的年輕男性如果很在乎心肌炎的風險，可以避開莫德納選BNT。

林氏璧提到，第四，40歲以下的年輕人打mRNA疫苗後，不良反應比例會較高，比方說發燒、全身肌肉痠痛、疲勞等等，以混打研究看來，發生機率在第一劑和第二劑mRNA疫苗之間，而莫德納半量機率大於BNT全量（半量的劑量還是比BNT高）；如果很在乎這個不舒服，也確實理解目前高端還沒有受到國際的認證問題（正在努力中），不妨選擇高端疫苗。

▼林氏璧認為，30歲以下的年輕男性如果很在乎心肌炎的風險，可以避開莫德納選BNT。（圖／記者呂佳賢攝）

林氏璧認為，第五，打兩劑高端的朋友，高端最近發表了第三針後對Omicron還是可以有不錯的中和抗體，所以第三劑續打高端可能是可以的；當然你也可以改打mRNA，中和抗體理論上會更高，但這裡還沒有資料，是不是要選擇mRNA或AZ，在不良反應上如同前面幾點的考慮。

林氏璧說，8日早上去打了他的第三劑半量莫德納疫苗，相對於前兩劑AZ，這一劑注射處特別痛，沒有到手舉不起來，但就是動到就會痛，沒有局部紅腫熱就是了，其他全身性的不良反應像是發燒、疲勞、全身肌肉痠痛等等倒是沒有，「所以我應該也可算是莫德納認證的老人吧。」

指揮中心宣布，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，第三劑追加劑間隔即起縮短為至少12周，已接種兩劑疫苗滿18歲民眾適用，如果前兩劑接種mRNA疫苗（如Moderna、BNT）或蛋白質次單元疫苗（如高端），追加劑可以選擇接種Moderna（半劑量）、BNT、高端或AZ疫苗；若以以AZ完成基礎劑，追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。