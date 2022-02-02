國5紫爆！初三「車多15路段」出爐　高乘載管制路段一次看

▲初二回娘家，高速公路一早陸續湧現車潮。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者彭懷玉／台北報導



今（2日）大年初二是春節連假第5天，據交通部高公局統計，截至17時，國道交通量為84.8百萬車公里，預估今日交通量為125萬百萬車公里。同時，高公局預估明（2/3）重點壅塞路段共有15處，包含今下午一度低到只剩下11公里的宜蘭-頭城，國5北向宜蘭-坪林屬重點壅塞路段。

▲高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統 。（示意圖／記者劉亮亨攝）

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高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發，以避開車潮，節省行車時間。

▲初三預估南北向車潮多集中在這15處。（圖／高公局提供）



高公局預估，明日（2/3）國道交通量為140百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.6倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

另外，今日下午於13時19分國1南向328.4公里發生5輛小客車追撞事故，造成1小客車翻覆、1人受傷，後方回堵4公里；13時57分國1高架南向50.2公里發生1輛小客車火燒車事故，佔用外側車道及外路肩，導致後方回堵9公里；15時14分，國1北向251.2公里發生2輛小客車追撞事故，後方回堵4公里。上述事故均導致回堵車輛大排長龍，嚴重影響國道行車順暢。

▲初三開始實施高乘載管制。（圖／高公局提供）

值得一提的是，明日（初三）開始有高乘載管制，包括13至18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪北向入口高乘載管制、14至21時國5蘇澳至頭城北向入口高乘載管制，另，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統與國5石碇、坪林南向入口，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口與國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。





高公局呼籲用路人開車出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。