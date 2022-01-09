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杏仁哥捲佛光山市集招商挨詐　法師報警控「偽造文書」曝真相

▲杏仁哥在臉書直播指控這名男子涉嫌詐騙攤商，要大家注意 。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

▲杏仁哥在臉書直播指控這名男子涉嫌詐騙攤商，要大家注意 。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

「杏仁哥」跟「強強滾」是從攤商搖身成為知名人物的庶民韓粉，但現在卻傳出兩人遭詐騙，因為他們想在春節期間到佛光山擺攤賺錢，結果被騙走10幾萬塊，透過直播呼籲大家要注意，同時也宣稱抓到人了，也貼出疑嫌的照片，對此仁武警方證實有此事，也說明佛光山來報案了。

每年春節佛光山都會舉辦燈會，同時間也會有市集活動，結果現在杏仁哥在直播表示遭一名吳姓男子詐騙，杏仁哥在直播當中談到，今年因為忙公投的期間，接到一名攤商的妹妹電話，問他是否要到佛光山擺攤，他跟佛光山求證之後，確定是由公關公司來承辦，所以他也沒有想太多，結果就跟對方簽約。

▲杏仁哥在臉書直播指控這名男子涉嫌詐騙攤商，要大家注意 。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

▲杏仁哥在臉書直播指控這名男子涉嫌詐騙攤商，要大家注意 。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

杏仁哥跟強強滾總共簽了6個攤位，付了大約15萬多塊錢，後來覺得怪，就把吳姓疑嫌約了出來，同時在影片上公開表示「攤商詐騙慣犯被我們抓到了，讓大家廣傳避免更多人受害」，同時也在臉書上說「這個人專門詐騙攤商，利用春節攤商市集以公關招募佛光山春節市集，得手近百萬元，攤商備貨損失上千萬，目前已經將這個人交由警方處理。」

警方表示在7日的時候，48歲的佛陀紀念館館長如常法師來到派出所報案，提告偽造文書，表示有接獲民眾詢問春節招商擺攤的事情，因為佛光山並沒有招商，疑似有歹徒以基金會的名義偽造一份備忘錄，及偽造其及基金會的印章詐騙特至本分局溪埔派出所報案。

▲佛光山佛陀紀念館的大佛，是世界最高的銅構坐佛。（圖／佛光山提供）

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