LG蒸氣洗碗機「可分層清洗」　少量碗盤也能清，售價6萬有找

▲LG在台推出全新洗碗機產品系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

趕在農曆年前，南韓品牌LG在台推出洗碗機的全新產品線，主打自家拿手的「蒸氣清潔」元素，且內建智慧清洗功能，能提供單層清洗或分層強度設定，對於一般小家庭而言，即便無法塞滿整台洗碗機，也能提供少量碗盤清洗，擴大到更多使用者家庭市場，共提供2款型號，售價59,900元起。

近兩年因疫情掀起居家市場熱潮，LG在台灣銷售大有斬獲，除一般的小家電外，也積極深化頂級家電市場，不但推出以美型為主打的洗衣＋乾衣的Twinwash機款，也開賣目前台灣市售最高價的手持式吸塵器A9 T系列，近期再於農曆年前推出蒸氣洗碗機，想必是想讓面對農曆年大量碗盤清潔的使用者更有感。

LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機特色在於「蒸氣潔亮科技」，使用100度高溫蒸氣及70度至80度熱水，以先蒸後洗方式，溶解油膩髒汙、燒焦或黏稠殘渣，達到更強淨的清潔性能，並號稱能減少水漬殘留，搭配十字型洗臂設計，可左右擺動並有噴射水流，加上多重清洗水柱，讓水覆蓋更大更廣的洗滌面積。

2款機型均提供14人份的清洗空間，碗機的三層籃架高度皆可調節，以利擺放各式高矮胖瘦鍋具餐盤及餐具，另可提供「分層洗淨」功能，即便是少量的碗盤也可直接開洗，此外因清洗的用具油膩度跟髒污度可能不同，還可選擇單層「加強清潔」功能。但目前僅提供獨立式款式，意即一定會露出洗碗機面板，喜歡藏著洗碗機的消費者可能要再等等。

瑞典家電品牌伊萊克斯近期也推出全新嵌入式烤箱系列，主打可兼顧舒肥、蒸氣烹調及25種烹飪模式，且可支援蒸氣烹調功能，提供純蒸與高、中、低濕度多段蒸氣烹飪模式，包括海鮮、米飯、酥脆多汁的肉類料理，抑或是蓬鬆脆皮的歐式麵包都可料理，間單俐落的設計清潔也很方便。

嵌入式烤箱系列共有極致美味900 SteamPro專業舒肥蒸烤箱、極致美味900 SteamBoost多功能蒸烤箱、極致美味 700 SteamRoast蒸烤箱、極致美味 500 SteamBake蒸氣旋風烤箱、極致美味 500 Air Fry 氣炸烤箱共5款供選擇，建議售價35,000元起。