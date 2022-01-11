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F-16V墜海處有油汙！國防部屏東急調定翼機　投照明彈撤夜搜救

▲▼F16V戰機失聯，海巡隊員、直升機出動搜救。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲F16V戰機失聯，海巡隊員、直升機出動搜救。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

機號6650、由上尉飛官陳奕駕駛的一架F-16V戰機，11日在嘉義空軍基地起飛後，下午在水溪靶場周邊空域執行對地攻擊科目訓練時，於15時25分在東石外海光點消失，目前海陸空齊出動搜救。國搜中心表示，國防部已陸續派遣搜救直升機3架次及C-130定翼機屏東基地起飛前往投擲照明彈，同時也會請國搜中心支援2架次空搜，並持續派遣搜救機徹夜搜救，希望能把握救援黃金時間找到失聯飛官。目前也在F-16V墜落處海面發現大片油汙。

國搜中心指出，11日下午有民眾目擊F-16V戰機於鰲鼓溼地北堤西側墜入海面，目前除派遣國防部直升機2架前往搜救中，海巡派1艇執行海面搜救，警察、消防、海委會岸巡人員及嘉義縣救難協會前往岸際搜救，海陸空救援齊出，就是希望把握黃金72小時。

▲▼F16V戰機失聯，海巡隊員、直升機出動搜救。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼F16V戰機失聯，海巡隊員、直升機出動搜救，目前戰績墜海處有大片油汙，救援直升機正滯留監看中。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼F16V戰機失聯，布袋海巡隊出動搜救。（圖／中部分署提供）

而根據直升機出勤搜救後發現，F-16V墜海處有大片油污，正在上空滯留監控中，海巡隊目前有3593、3569兩艘巡防艇緊急出勤協尋。

據了解，失聯的上尉飛官陳奕畢業於空軍官校航空太空工程學系，曾在臉書上發文指出當初從軍的原因是因為「想飛」。陳奕指出，他後續經過嚴格的入伍訓和官校的新生月磨練後，也漸漸地清楚自己未來的身份，在學校經歷了實習幹部的訓練，了解到領導是門學問，以身作則，才能和團隊一起完成任務。「從一年級到現在四年級，每天不斷叮嚀自己，能力越大，責任越大，把自己做好，才有資格領導他人，期許自己能在往後的軍旅生涯繼續保持這樣的精神，飽滿的稻穗總是垂得越低。」

▲▼F16V戰機失聯，海巡隊員、直升機出動搜救。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼F16V戰機失聯，海巡隊員、直升機出動搜救。（圖／記者翁伊森翻攝）

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