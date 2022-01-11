白宮印太事務官：太平洋恐最有可能發生「戰略意外」

▲ 康貝爾指出認為，太平洋地區最可能發生戰略意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）10日表示，太平洋地區恐怕是全世界最有可能發生「戰略意外」之地。外媒分析，他這段話似乎與中國在太平洋島嶼建立基地的野心有關。

康貝爾10日向華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）表示，美國在太平洋地區有龐大的道德、戰略及歷史利益，但對此地區的支持力道還不夠，不像紐澳等國家。

康貝爾提到，「如果你問我，我們最有可能在哪些地方看到戰略意外，像是建立基地或某種協議、安排，那也許是太平洋。」

他坦言，這是他未來一二年內最關切的問題，「我們只有很短的時間能和澳洲、紐西蘭、日本及法國等在太平洋地區有利益的夥伴合作，全面提升競爭力。」

康貝爾並未詳細說明他口中的基地，但太平洋島國吉里巴斯議員去年5月曾透露，中國已經擬定一項計畫，將在夏威夷西南方3000公里外偏僻的坎頓島（Kanton）上修建飛機跑道及橋梁。吉里巴斯當時表示，中國這項計畫無關軍事，旨在改善交通及促進旅遊。

《路透社》指出，吉里巴斯是美國二戰以來的堅定盟友，而中國選在其領土坎頓島上進行建設，將使中國得以在吉里巴斯扎根。

康貝爾指出，美國及盟友必須在太平洋地區採取更多行動，包括防疫、解決漁業問題及投資乾淨能源。他也重申上周發表的言論指出，華府必須加強參與亞洲經濟，提升競爭力。

他透露，澳洲曾私下敦促美國理解，美國必須發揮「全面、參與、樂觀、商業及貿易作用」，作為戰略方針的一部份。他也稱讚美英澳AUKUS協議及美日印澳峰會，認為這些都是美國的夥伴關係引起中國「焦心」（heartburn）的證據。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》