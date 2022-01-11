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巨乳女模閃嫁富豪！車頭燈炸出泳衣　婚後「堅持露雪乳」造福粉絲

▲▼巨乳女模閃嫁415億富豪！婚後堅持「大露雪乳」造福粉絲。（圖／IG／marisol.yotta）

▲瑪莉索不吝於與網友分享性感美照。（圖／IG／marisol.yotta）

記者王佩翊／編譯

在OnlyFans與Instagram擁有超高人氣的性感女模瑪莉索（Marisol Yotta）2021年閃嫁德國富豪尤塔（Bastian Yotta），但她並沒有因此就收山，仍然繼續上傳各式養眼的性感照片造福粉絲。日前她po出一張身穿紅色連身泳衣的照片，只見胸前的布料幾乎快要罩不住渾圓巨乳，她甚至還反問粉絲，「是泳衣太小還是布料設計太複雜？」

根據《每日星報》引述《財富紀錄》數據報導，德國富豪尤塔（Bastian Yotta）的淨資產高達15億美金（約新台幣415億元），他2021年1月向知名網紅兼模特兒瑪莉索求婚，並在半年後斥巨資舉辦豪華且隆重的婚禮。儘管瑪莉索婚前是靠著性感照走紅，但婚後她仍然於自己的Instagram持續更新性感美照，因此吸引47.1萬名粉絲追蹤。

▲▼巨乳女模閃嫁415億富豪！婚後堅持「大露雪乳」造福粉絲。（圖／IG／marisol.yotta）

▲瑪莉索去年閃婚德國富豪，並定居美國。（圖／IG／marisol.yotta）

瑪莉索日前上傳一張身穿亮面紅色泳衣的照片，雙腿分開，雙手則是放在膝蓋上。然而讓網友暴動的則是她那快要衝出泳衣的渾圓巨乳。瑪莉索寫道，「我不知道是布料太少了，還是設計太複雜？」隨即吸引眾多網友回應。

網友表示，「這看起來太棒了」、「尺寸很完美」、「我不知道，只知道這照片很吸引人」、「雖然有點小，但還是可以穿到公共場合」等。儘管也有部分網友認為泳衣尺寸不合身，不過瑪莉索仍然迎來眾多讚美。

▲▼巨乳女模閃嫁415億富豪！婚後堅持「大露雪乳」造福粉絲。（圖／IG／marisol.yotta）

▲瑪莉索坦承自己都是「整出來的」。（圖／IG／marisol.yotta）

事實上，瑪莉索從不諱言自己是靠整形手術成為現在的模樣，她甚至在Instagram大方po出整形前後的對比照，並呼籲女孩們用自己喜歡的方式生活。

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