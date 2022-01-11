不管你是哪國人 敢酒駕歸仁警通通抓！

▲台南市警歸仁分局積極取締酒駕，1月9日當天就取締酒駕10件，其中不乏泰國籍及菲律賓籍外國人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局積極取締酒駕，1月9日當天就取締酒駕10件，違規民眾就是講不聽、罰不怕，其中也不乏泰國籍及菲律賓籍外國人，但是不管你是哪國人，只要敢酒駕，歸仁警方通通抓。

歸仁分局指出，農曆春節將屆，許多公司陸續辦理尾牙春酒活動，以及歲末寒冬之際，三五好友亦常會聚集小酌，酒駕肇事不僅危害自己，也危害他人生命、身體之安全。道路交通管理處罰條例在2019年修法後，酒後駕車雖已加重罰則，惟仍有部分民眾存有僥倖心態，認為能躲避警方取締，因此民眾酒駕案件仍層出不窮。

歸仁警也從元旦連假起持續加強取締酒駕行為，並於1月9日當天就取締酒駕10件，其中也不乏泰國籍及菲律賓籍外國人，但是不管你是哪國人，只要酒駕，歸仁警方通通抓。

歸仁警分局長邱顯良表示，勿酒後駕車已是全民共識，特別呼籲民眾如有飲酒，千萬不要酒後駕車，可電請計程車代駕，或由沒有飲酒之同行友人駕駛，為保障用路人安全，歸仁分局將持續規劃專案勤務，針對轄區易酒駕路段加強路檢攔查，強力執法杜絕酒駕情事。