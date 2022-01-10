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醉漢酒駕撞倒機車婦肇逃　休假警官見義勇為負傷逮人

▲林男酒駕撞倒騎車婦人後肇逃。（圖／桃園警分局提供）

▲林男酒駕撞倒騎車婦人後肇逃。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

25歲林姓男子駕駛撞倒騎車林姓婦人後竟肇事逃逸，適巧為刑事局休假的偵查員黃光毅目擊，除留下太太照顧受傷婦人外，立刻駕車追緝並將林男攔下告知違法，但泥醉的林男拒配合，黃員在壓制過程導致雙膝受傷，隨後支援警力趕到，經實施酒測超標，將林男依法偵辦。

▲▼逃竄500公尺後遭見義勇為刑事局偵查員黃光毅攔捕。（圖／桃園警分局提供）

▲▼逃竄500公尺後遭見義勇為刑事局偵查員黃光毅攔捕。（圖／桃園警分局提供）

▲▼逃竄500公尺後遭見義勇為刑事局偵查員黃光毅攔捕。（圖／桃園警分局提供）

林男於8日上午10時許，酒駕行經桃園市桃園區大興西路二段139巷173號前，追撞林姓婦人騎乘之重機，卻未依規定處置肇事逸，處理一件車禍案件，恰巧刑事局偵二大隊偵查員黃光毅駕車從後方全程目擊，見狀後下車關心林姓婦人傷勢，並留下他太太（航警局偵查員徐湘棠）在場照護，自己隨即駕車上前追緝，並於500公尺處的大興西路二段139巷77號前攔下人車，林男明顯泥醉不太配合，黃員則出示警察服務證並告知他已經涉嫌肇事逃逸。

▲林男經警方酒測超標，依法送辦。（圖／桃園警分局提供）

▲林男經警方酒測超標，依法送辦。（圖／桃園警分局提供）

但林男並不理會，還想駕車逃離現場，黃員見狀旋即將肇事車輛強行熄火並拔下車鑰匙，並將林男拉出車外，黃員為保全肇事事證及防止林男脫逃，乃依法壓制逮捕，過程致使黃偵查員雙膝挫傷。隨後桃園分局埔子所警員趕到場處理，依規定對林男實施酒測，測得酒測值為0.68mg/L，依照公共危險罪嫌逮捕林男，全案經詢問調查後依公共危險、肇事逃逸罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

因黃員適逢休假期間實施逮捕，後續可能需出庭作證，故立即將上情報告大隊長官，該大隊長官聞訊後關心黃員時，才知因逮捕導致雙膝受傷，原本黃員覺得身為警務人員，遇到此狀況勢必會做相同的處置，談不上見義勇為，但刑事警察局局長黃嘉祿得知後非常肯定黃員英勇的行為，並裁示刑事局督訓科表揚及慰勉。

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