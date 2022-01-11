　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／17縣市低溫特報！北基桃「亮橘燈」：連2天低於10°C

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日起受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣明顯轉冷，中央氣象局針對全台17縣市發布低溫特報，其中基隆、新北、桃園3縣市亮起橘色燈號，今日至明上午桃園以北有持續10度左右或以下氣溫。

氣象局表示，今日至14日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今日至明上午桃園以北有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，今晚起至明日上午新竹至臺南及臺北市、宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日新竹以北氣溫都降到12度以下，新北富貴角最低溫只有9.6度，其他各地下半天到晚上溫度會越來越低，冷氣團持續影響到周五，周六冷空氣減弱。

昨晚開始受到華南雲雨區影響，各地雲量增多，北部、東北部有零星陣雨，今天桃園以北、東北部雲量多有短暫雨，中部以北山區有零星雨勢，其他各地雲多，下半天起華南雲雨區影響減緩，新竹以南均可見陽光。

▲▼入冬以來首波冷氣團南下，全台溫度急速下降，街上行人機車騎士無不搬出冬裝來禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲今日全台寒冷。（圖／記者湯興漢攝）

冷氣團今日開始影響，明日這波冷氣團東移後，接著會再有一波冷氣團南下，因此寒冷感受會持續至周五，現在起到明天上午桃園以北、基隆北海岸溫度可能低於10度，最冷的時段落在今晚到周三清晨，馬祖8度、金門及中部以北10到11度、東北部12度、花蓮及高雄13度、其他地區14到15度。空曠地區、近山區平地溫度更低。

周三到周五桃園以北、東半部雲多有短暫雨，新竹以南有陽光，但各地早晚清晨都冷，且受到輻射冷卻影響，周四、五中南部沿海空曠地區溫度更低，北部、中部、東北部、花蓮這期間是整天都冷，其他地區今明兩天較冷，周四、五日夜溫差大。

在降雪方面，由於今日下半天水氣減少，因此山區降雪機會不大，不過高山溫度較低，路面可能有結冰情形，交通往返須特別留意。

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下半天水氣減少，中部以北降雨趨緩。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
快訊／確診8歲童一家跨年玩高雄　擴大匡列51人！29人PCR
快訊／國民黨前立委龐建國墜樓！　享壽68歲
低消1杯飲料被罵翻　店家發聲了「開大絕2招神轉」
電擊棒塞嘴灌神仙水！他遭私刑亡　4煞屍體旁吃泰國菜
李秉穎坦言：對7+7「一直很不安」　曝與病毒共存3後果
快訊／落地PCR「揪出17確診」！　王必勝：比想像多
桃機31人染疫「何時升三級」？　醫給答案了
恐嚇吳姍儒「40歲男」臉書曝！　驚見2大天后在名單
快訊／桃機3救護車急開往醫院！　確診人數待確認
快訊／跌到9.6℃　1圖看強烈冷氣團南下中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

靠爸媽7500元「他啃老10年」至今慘落榜！勵志結局曝　鄉民羨慕了

快訊／確診8歲童一家跨年玩高雄　擴大匡列51人！29人PCR出爐

慶今天「完美6個1」　新聞雲App加送「111份衛生棉組合＋一年份」

作家為「低消1杯飲料」槓上餐廳　律師逆風挺老闆：扯消保法太過了

店家發聲了「維持低消1杯飲料」　開大絕2招神轉！網讚：1人喝6杯

防疫旅館吃早餐！她見「烈焰紅唇」傻眼　網噴：用過的衛生棉？

李秉穎坦言：對7+7「一直很不安」！曝與病毒共存3後果

快訊／5航班253人落地就PCR！揪出17確診　王必勝：比想像多

桃機31人染疫「台灣何時升三級」？前台大醫給答案了

防疫計程車禁載一般客！　車門必貼這張「A3標示貼紙」防誤搭

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

靠爸媽7500元「他啃老10年」至今慘落榜！勵志結局曝　鄉民羨慕了

快訊／確診8歲童一家跨年玩高雄　擴大匡列51人！29人PCR出爐

慶今天「完美6個1」　新聞雲App加送「111份衛生棉組合＋一年份」

作家為「低消1杯飲料」槓上餐廳　律師逆風挺老闆：扯消保法太過了

店家發聲了「維持低消1杯飲料」　開大絕2招神轉！網讚：1人喝6杯

防疫旅館吃早餐！她見「烈焰紅唇」傻眼　網噴：用過的衛生棉？

李秉穎坦言：對7+7「一直很不安」！曝與病毒共存3後果

快訊／5航班253人落地就PCR！揪出17確診　王必勝：比想像多

桃機31人染疫「台灣何時升三級」？前台大醫給答案了

防疫計程車禁載一般客！　車門必貼這張「A3標示貼紙」防誤搭

快訊／過年前升三級警戒？　侯友宜強調「這兩件事」更重要

靠爸媽7500元「他啃老10年」至今慘落榜！勵志結局曝　鄉民羨慕了

快訊／新北內用加隔板？　侯友宜：採嚴格方式管理

范冰冰粉色羽毛裙洩夢幻氣場　美照卻挨轟：拍照姿勢也太土！

快訊／確診8歲童一家跨年玩高雄　擴大匡列51人！29人PCR出爐

快訊／國民黨前立委龐建國「墜樓身亡」！

協助扁家收集國務機要費貪污發票　「SOGO貴婦團」種村碧君獲無罪

批中二補選不公平、民進黨共產極權　沈智慧：我難過到快喘不過氣

軍人參加大哥慶生會　醉後偷爬上床還喊「大嫂」！人妻驚醒怒告

如月車站？立委怕爆！深夜在熟悉路口等不到人　網友：一模一樣

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

Omicron「1症狀」一票網友超害怕！　驚喊：怕被趕

被指爆料陳松勇　白冰冰3點怒斥

即／確診者去過！義享天地晚間閉店大清消

開年最強「5星座」！工作亮眼＋桃花旺

小一弟講不聽！新竹媽震撼教育「陪他公園流浪」

醫揭這種內用最可怕：指揮官不用對一線小醫師說重話

快訊／桃機風暴最新20處疫調足跡！SOGO百貨、全聯

更多熱門

相關新聞

氣象局發低溫特報！17縣市急凍10°C↓

氣象局發低溫特報！17縣市急凍10°C↓

根據中央氣象局資訊，明天（11日）開始受到強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，溫度明顯下降。對此，中央氣象局今日（10日）晚間已針對17縣市發布低溫黃色燈號，本島僅剩下高雄市、屏東縣、台東縣未列入，其他地區明晚起至週三（1/12）清晨有10度以下氣溫發生的機率。

本島17縣市低溫特報　明晚起下探個位數

本島17縣市低溫特報　明晚起下探個位數

明高山有望迎降雪　週三挑戰今年入冬最低溫

明高山有望迎降雪　週三挑戰今年入冬最低溫

明起強烈冷氣團來襲　入夜北台灣剩10度　

明起強烈冷氣團來襲　入夜北台灣剩10度　

週二冷氣團來襲北部急凍10度↓　追雪時間點出爐

週二冷氣團來襲北部急凍10度↓　追雪時間點出爐

關鍵字：

低溫下雨冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

《木曜》跨年出包再爆內幕！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

蕾菈寫真集攝影師「打疫苗猝死」　接噩耗悲痛發文

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

「老是被做愛聲吵醒」　真相曝光笑翻

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

Omicron「1症狀」一票網友超害怕！　驚喊：怕被趕

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面