快訊／17縣市低溫特報！北基桃「亮橘燈」：連2天低於10°C

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日起受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣明顯轉冷，中央氣象局針對全台17縣市發布低溫特報，其中基隆、新北、桃園3縣市亮起橘色燈號，今日至明上午桃園以北有持續10度左右或以下氣溫。

氣象局表示，今日至14日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今日至明上午桃園以北有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，今晚起至明日上午新竹至臺南及臺北市、宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

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氣象局簡任技正伍婉華表示，今日新竹以北氣溫都降到12度以下，新北富貴角最低溫只有9.6度，其他各地下半天到晚上溫度會越來越低，冷氣團持續影響到周五，周六冷空氣減弱。

昨晚開始受到華南雲雨區影響，各地雲量增多，北部、東北部有零星陣雨，今天桃園以北、東北部雲量多有短暫雨，中部以北山區有零星雨勢，其他各地雲多，下半天起華南雲雨區影響減緩，新竹以南均可見陽光。

▲今日全台寒冷。（圖／記者湯興漢攝）

冷氣團今日開始影響，明日這波冷氣團東移後，接著會再有一波冷氣團南下，因此寒冷感受會持續至周五，現在起到明天上午桃園以北、基隆北海岸溫度可能低於10度，最冷的時段落在今晚到周三清晨，馬祖8度、金門及中部以北10到11度、東北部12度、花蓮及高雄13度、其他地區14到15度。空曠地區、近山區平地溫度更低。

周三到周五桃園以北、東半部雲多有短暫雨，新竹以南有陽光，但各地早晚清晨都冷，且受到輻射冷卻影響，周四、五中南部沿海空曠地區溫度更低，北部、中部、東北部、花蓮這期間是整天都冷，其他地區今明兩天較冷，周四、五日夜溫差大。

在降雪方面，由於今日下半天水氣減少，因此山區降雪機會不大，不過高山溫度較低，路面可能有結冰情形，交通往返須特別留意。

▲下半天水氣減少，中部以北降雨趨緩。（圖／記者李毓康攝）