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基本工資調漲慣老闆1招「降薪」　網友看傻一天不到1500元

記者黃翊婷／綜合報導

自2022年元旦起，每月基本工資由2萬4000元調整至2萬5250元，時薪基本工資也由160元調整至168元。不過，一名網友替在連鎖餐飲店工作的朋友抱怨，老闆要大家共體時艱，用新的基本工資去算，薪水竟然越領越低。

基本工資調漲慣老闆1招讓員工傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO發文替朋友抱不平。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，朋友在連鎖加盟餐飲店工作，老闆要大家共體時艱，5月到12月時薪以156.86元計算，2022年1月起基本工資調整為2萬5250元，老闆只要用1招換算，勞工實際領到的時薪還低於政府規定的160元，真的很爛。

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照片中可見，該業者2021年12月的薪水是這樣算的，底薪3萬3000元加勞健補助3000元，一個月是3萬6000元；業者改以時薪換算，以每個月上班27天、一天上班8.5小時來計算，時薪約為156.86元，實際薪水則為3萬1350元。

網友們看到照片公告更加傻眼，上面寫著，因應政府2022年的調薪政策，薪資給付調整如下，底薪每月2萬5250元、加班費每月1550元、職務津貼每月1700元、勞健補助每月3000元、全勤加給每月2000元等等。

這篇文章一公開隨即引起網友討論，並紛紛留言表示，「好破的公司喔」、「笑死人的算法，用月薪去換算時薪，所以當政府規定的基本時薪是塑膠做的」、「根本亂搞！當日薪資怎麼算都不到1500元」、「很多中小企業都是這樣啦，多一分沒有，少一分算得清清楚楚，勞工局死規則定在那裡，一堆慣老闆就在那邊玩『猜猜我會怎麼給』」、「你們老闆的數學是體育老師教的喔？拿時薪PT算月薪」。

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