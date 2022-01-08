茶葉每斤貴200元！茶農吸收原物料上漲維持售價　曝難給折扣心聲

▲多項茶葉生產資材因成本上漲。（圖／ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

各種原物料高漲，茶葉改良場去年疫情最嚴峻時，針對茶農進行銷售調查，以店面零售衝擊最大，占92.6%，不僅茶葉銷售欠佳到谷底，多項茶葉生產資材更因成本上漲，如肥料、包材及紙箱等，末端銷售每斤平均漲1、200元，雖冬茶買氣近來回溫到7、8成，不少茶農仍嘆至今不敢調漲茶葉售價，負擔只能自行吸收。

茶改場去年6月22至25日進行茶農經營管理問卷調查，發現「產品銷售額減少」的農友占74.1%，其中以減少21～40%占33.3%最多，「利潤減少」占77.8%，其中以減少21～40%占33.3%最多，「經營成本」增加占 51.9%，其中以增加1～20%占40.7%最多。

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茶改場這份資料顯示，疫情對產品銷售額及經營利潤影響極大，超過7成有減少情形，經營成本則超過一半有增加情形，但增加幅度較低。各調查項目中以「銷售通路-店面零售」影響最大，有影響占92.6%，且影響非常嚴重占44.4%，其次依序為「銷售通路-盤商收購」，有影響占88.9%，非常嚴重占33.3%、「員工聘僱-採茶工」，影響占88.9%，非常嚴重占22.2%，及「資金運轉」影響占88.9%，非常嚴重14.8%等。

茶改場指出，銷售通路以實體通路影響較大，其中超過8成有影響，甚至超過3成表示影響非常嚴重，虛擬通路（電商或電話等） 雖有影響超過7成，但相較之下嚴重比例約1成較低。資金運轉則因支出不變且收入減少原因，易發生現金流周轉不良，或貸款需要申請寬限期延長等情況，且疫情對採茶工聘僱影響極大，超過8成，主要是茶工不敢出門工作。

▲茶農提到，茶和一般商品不同，不少人是需要喝過才決定要不要買。（圖／pixabay）



半年過去，茶改場受訪說明，狀況在去年9月起陸續緩和，由於不能出國，不少遊客只能在國內旅遊，又以花東買氣最早回溫，以12月來看，價格都不錯，反而較前年更好，加上現在冬茶生產，國人冬天喝熱茶多，春節又快到，茶葉是很多人送禮的選擇。茶改場說，只是原物料還在漲，部分茶農選用有機肥料，都得從國外進口，反映成本，茶葉每一斤貴了1、200元。

茶改場進一步說明，觀察近來整體銷售買氣有到7、8成，至於疫情至今影響金額，則因品種、單價等狀況不同，無法一次性統計。玉露茶園受訪提到，雖有網路銷售，但茶跟其他商品不同的是，大部分消費者喜歡現場喝過才決定買不買，疫情間少了6、7成，最近買氣回到2、3成。

玉露茶園指出，紙盒、紙箱和肥料等生產成本，成本慢慢增加，廠商反映調漲，考量茶葉市場競爭大，不太敢反映給消費者，因此目前傾向不漲價，成本約吸收3成，並坦言過去客人要求折扣，可能買多一點會打折，現在則較難給折扣。南投鹿谷鄉茶農劉松杰受訪表示，成本漲到6成是極限，但維持一樣售價不漲。



茶改場強調，會輔導農友了解電商營運或網路社群經營等資訊，藉此學習最新銷售模式並拓展自身視野，未來可逐漸將部分自有產品轉為線上銷售，以增加多元銷售管道。