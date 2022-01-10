承擔中二砲火　羅智強：國家機器追擊盧秀燕的態勢已經擺出

▲江啟臣、盧秀燕力挺顏寬恒。（圖／取自顏寬恒臉書直播）

記者徐政璿／台北報導

台中市第二選區立委補選結果出爐，民進黨候選人林靜儀獲勝。台北市議員羅智強表示，這次補選民進黨挾全國資源，台中市長盧秀燕沒沒有選擇明哲保身，承擔了砲火，志得意滿的執政者，已嘗到國家機器的無比威力，追擊盧秀燕的態勢已擺出來，「我們一定要力挺盧秀燕」。

羅智強表示，在這一次補選中，民進黨挾全國的資源打這場仗，可謂拔山震嶽、驚天動地，面對國家力量的大軍壓境，盧秀燕沒有計算個人政治利益，沒有選擇明哲保身、置身事外，堅定的站出來，全力支持顏寬恒。

羅智強指出，這一份膽識、情義點滴在心頭，這次補選雖然輸了，但盧秀燕為不屈不撓的在野精神作出最好的示範，現在的風向和媒體環境，對在野黨極不友善，「但盧市長卻承擔炮火」，為了中二選區補選，走到最前線。

羅智強說，補選結束後就是今年底的地方大選，可想而知，志得意滿的執政者，已嘗到國家機器的無比威力，追擊盧秀燕的態勢已擺出來，必將動員所有力量，「把盧市長打得遍體鱗傷」。

「盧秀燕不計利害站出來，我們一定要力挺盧秀燕！」羅智強說，有情有義的盧秀燕，需要大家一起擔當強有力的後盾，盧秀燕加油，台中將是在野制衡的馬其諾防線。