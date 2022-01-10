二級警戒至1／24　內政部：大型宗教活動需地方政府同意

▲內政部加強宗教場所、集會防疫措施。（圖／內政部提供）



記者杜冠霖／台北報導

國際新冠肺炎疫情延燒，境外移入確診創新高，中央流行疫情指揮中心昨（9）日宣布維持二級警戒至1月24日，內政部表示，即日起加強宗教場所及宗教集會活動相關防疫措施，且繞境、遊行及其他大型宗教活動，均須提報防疫計畫並經地方政府同意後辦理。

除須配合指揮中心防疫指引，全程配戴口罩、落實實聯制、量體溫外，欲辦理繞境、遊行及其他大型宗教活動者，均須提報防疫計畫並經地方政府同意後辦理。內政部再次提醒，防疫不能鬆懈，全民共同為防疫努力。

內政部表示，自1月10日起，宗教團體神職人員主持宗教儀式或講道，必須全程配戴口罩。倘有舉辦餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離。此外，如有提供住宿的場所，除同住家人外，以1人1室為限。

內政部強調，為維護宗教團體內部人員自身及信眾安全，宗教團體應提供洗手設備或消毒用品，並定時清潔宗教場所、設備及用具；另外，宗教團體務必備有充足的人力落實防疫措施，並隨時注意疫情變化，維持勤洗手、戴口罩、保持社交距離，保護自己也保護家人，共同支持辛苦的第一線醫護警消人員，一起團結對抗疫情。