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顏寬恒連輸2次　涂醒哲：顏家大敗是媽祖顯靈天佑台灣

▲ 中二選區立委補選,顏寬恒現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲顏寬恒敗選後現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台中市第二選區立委補選由民進黨的林靜儀勝出，台北市中正萬華區立委林昶佐也挺過罷免。對此，民進黨籍、前嘉義市長涂醒哲10日表示，雙林雙贏，台灣民主又向前邁進一步，要感謝媽祖顯靈，天佑台灣！

涂醒哲表示，繼上個月的四大公投全部被人民否決，對事的「創制複決權」得到演練，這次對人的「選舉罷免權」再次演練，台灣人民也以選票，對報復性公投表達明確看法，台灣民主制度更加成熟，實在要對台灣人民表達最大的敬意與恭喜。

涂醒哲指出，這兩次民主的進步，不管是選舉罷免或創制複決，雖然民進黨非常認真，也得到人民支持，但不能說是民進黨大勝利，因為雙方票數都差不太多，民進黨不能大意，也不能高興太久，真正勝利的是台灣人民及台灣民主。

涂醒哲提到，尤其中二選區，這次選舉成功地終結傳統國民黨和地方惡勢力結合的「拳、權、錢」黑金體制，最令人高興，台灣雖然號稱民主制度，但長期以來，不少地方選舉都是黑金在把持，表面上服務地方，風風光光，實際上魚肉鄉民，骯骯髒髒，從花蓮、苗栗、台中、嘉義市，哪個不是《遠見雜誌》選出的模範生，哪個不是以權謀錢，以錢求權的高手？

涂醒哲認為，這次台中市政府對顏家不敢展現公權力，暗中護航，其中官商勾結的各種奇觀攤在國人面前，讓人瞠目結舌，因此中二選區林靜儀的勝出，堪稱是台灣民主最大的進步。

涂醒哲還說，也要感謝媽祖婆，這次媽祖可能真的生氣了，尤其是政論節目不斷討論顏家致富傳奇中，媽祖可能感覺到她一直以來被顏家騙了，甚至被利用來騙信徒、騙社會，這次中二立委選舉，長年把持鎮湳宮的顏家大敗，可以看成是媽祖顯靈，天佑台灣！

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