林靜儀掃街謝票「從頭出發」　選後願拜訪顏家...會續追爭議案件

▲林靜儀10日上午在大肚區掃街謝票。（圖／林靜儀競選總部提供）

記者白珈陽／台中報導

中二選區立委補選當選人林靜儀昨以8000票大勝對手顏寬恒，10日上午在大肚區掃街謝票。林靜儀表示，選在大肚區萬興宮出發謝票，是因自己宣布參選後第一站就是來萬興宮；媒體問及選後是否會與顏家見面？她說，等顏清標身體狀況好轉，若對方同意，由於顏家在地方有紮實的組織，「大家可以來見見面。」

針對顏家在補選期間爆出的爭議案件，林靜儀表示，相關案子很多都確定違法，如牽涉到國產署的案子、捷運站的變更，她在中央都會繼續追，如果是在地方的部分，像是沒有侵占到國有地的違建，相信市議員也會持續監督台中市政府。

關於台中港105號碼頭招標案，林靜儀說，現在看到的證據很難找到直接的關聯與違法，但這部分還是存在沒有利益迴避、利用影響力取得資源和家族利益等問題，他們會再與律師討論是否請檢察官調查，就算是合法的招標承租，至少要求交通部評估該案是否有對國家或資源的威脅風險及因應。

有媒體問，此次勝選除了民進黨全體動員以外，台灣基進黨跟陳柏維也大力相挺，年底市議員選舉是否會支持激進黨推出的候選人？林靜儀說，民進黨會與基進黨維持互相競爭、互相合作的態勢，選後雙方會針對台中市及中二選區的發展與合作來討論。