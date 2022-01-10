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虎媽嗆鄰居亂給女兒吃「垃圾蛋糕」　調監視器真相反轉臉超腫

▲咖喱角又稱咖喱卜，是一道馬來糕點，流行於印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國等地。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲自家的手作糕點被鄰居女童偷吃，還要被女童媽罵是垃圾食品。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸一名婆婆帶孫子去公園玩，手作的高點被女童偷吃一塊，結果竟然被女童媽媽興師問罪。女童媽痛批婆婆亂給她女兒吃「垃圾食品」，還說自己小孩教養很好不可能拿人東西，執意調監視器卻發現確實是女兒偷拿，臉腫的她仍不認錯，「孩子不懂事！大人也不懂事嗎？」強辯當時就該跟她女兒說不能拿，搞得婆婆家人把對話紀錄PO上網奇文共賞。

中國大陸社群網站最近相當熱門的一篇貼文中，原PO無奈表示自己家手作的糕點被鄰居女兒偷吃，竟然還被女童母親在群組質問，「是哪位鄰居給我家女兒吃了一塊蛋糕？請出來，謝謝」，當群組沒人回應時她還標註一名無辜的鄰居問「是你嗎」，對方則回「不是，我是小鮮肉，也沒兒子」，被無視近20分鐘後她又在群組逼問，「到底是哪位大善人？敢做不敢當嗎？」

原PO忙完看到群組訊息才回覆，事情可能和婆婆與兒子有關，當天下午1點多子孫兩到公園玩，遇見一個約莫7、8歲的小女孩，不過當時小孩跌倒，婆婆趕著去扶他起來，放下手中已經打開的糕點盒「你家姑娘自己來拿了一塊吃」。

對方激動證實那個小女孩就是她女兒沒錯，「請問你家婆婆為什麼要給我家女兒吃蛋糕？吃的什麼蛋糕？什麼牌子？配料表給我看一下！」原PO回應不是蛋糕，是媽媽親手做給孫子吃的桂花糯米糕，只有糯米、桂花、白砂糖，無任何添加劑。

▲▼女童偷吃別人糕點　「我女兒教育好」媽媽竟怒飆鄰居：當時就該說不能吃。（圖／翻攝微博）

▲▼女童媽氣焰囂張。（圖／翻攝微博）

▲▼女童偷吃別人糕點　「我女兒教育好」媽媽竟怒飆鄰居：當時就該說不能吃。（圖／翻攝微博）

豈料誠心回答竟還換來對方氣焰囂張，女童母親激動表示把自己女兒交育的很好，「在外面從來不會拿陌生人的東西吃，你再問問你婆婆到底怎麼回事！」原PO無奈附上自家做的桂花糯米糕照片，確認是女童自己不問就直接拿走糕點，但仍貼心詢問「現在有什麼訴求嗎？孩子吃壞肚子了嗎？」

女童母親表示孩子暫時沒事，但對孩子飲食控制很嚴格，「這種垃圾食品絕對不允許吃，如果我家孩子後續有什麼問題，我保留追究法律責任的權利」，並表示原PO婆婆給別人孩子吃東西「非常不禮貌也不尊重人」。原PO再度解釋糕點不是婆婆給的，卻被對方回罵，「孩子不懂事！大人也不懂事嗎？當時就應該跟我女兒說不能吃好吧！」

女童母親還威脅調閱監視錄影內容，結果發現真的是自己家姑娘偷吃別人糕點，千錯萬錯非自己錯的她將怒火轉向保全，怒嗆「你們連這麼基本的工作都做不好？社區何來安全可言？」甚至報警處理，直到女童父親出面道歉才平息這場鬧劇。

網友紛紛留言，「這媽媽給我笑死了」、「這人戾氣好重」、「現在監控來了，這位業主還能說她家孩子這麼小就偷東西呢，怎麼還能理直氣壯呢」、「反告她偷竊糕點，以毒攻毒。」

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