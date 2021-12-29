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西安封城擋住「2個億」財路！　她暴怒砸鐵門下場曝

西安封城擋住「2個億」財路！　她暴怒砸鐵門下場曝（圖／翻攝微博）

▲女子出不了社區大門，怒砸鐵門。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

西安繼日前在美國待7年海歸的女子與保安起衝突後，28日又傳出另一名女子暴怒拿告示牌砸鐵門，影片再度在微博上流傳。

微博關於西安防疫動態的其中一則最新影片中，一名身穿大衣的女子同樣和保安人員起衝突，女子要求保安人員打開社區大門讓她出去，但保安基於愈趨嚴格的防疫規定回絕女子要求，讓女子理智斷線。

該名女子抓起鐵製告示牌亂扯，同時對保安人員大吼，隨後還把告示牌甩向鐵門，威嚇一定要幫她開門，但保安從頭到尾只回應「這門堅決開不了」。警方獲報後到現場了解情況，一度還遭遇女子拒捕，之後成功將人帶走。

目擊者稱女子會如此暴怒的原因，據說是原本要出門談生意，這下封閉式管理擋住了財路，讓她「2個億的生意被耽誤了」。

西安封城擋住「2個億」財路！　她暴怒砸鐵門下場曝（圖／翻攝微博）

▲女子不久後被趕來的警方帶走。（圖／翻攝微博）

部分網友不相信「什麼2個億的生意」，紛紛留言「冥紙嗎」、「這個不應該警察來抓，要精神病院來抓」、「2個億，精子嗎？」不過也有同是西安人的網友表示，「我是西安人，朝令夕改，我表示能理解」、「雖然但是，西安市民被隔離的日子不讓出去，吃啥呢？」還有人博主更直言就是因為實體交易意外多，「更要大力發展數字（數位）經濟」！

事實上西安疫情爆發以來，地方領導人的決策就屢屢遭受批評，更曾被官媒點名防疫混亂「令人失望」，28日更有許多網友在微博怒爆料，指原本每戶2天可由一人出去採買食物必須品的規定改了，直接嚴格封鎖任何人進出，紛紛抱怨「都快餓死了」。

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