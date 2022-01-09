快訊／林靜儀當選！陳柏惟忍淚激喊：國民黨的報復罷免是空轉

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中市第二選區立委補選已於9日完成投開票，由民進黨籍候選人林靜儀當選，而稍早前立委陳柏惟也抵達林靜儀總部現場喊話，而才剛上台，陳柏惟就忍不住流淚。

陳柏惟上台後，台下支持者不斷大喊加油，儘管陳聲稱自己沒有哭，但可見其仍是紅了眼眶、泛淚。對此，陳柏惟表示，「有一群少年朋友、有願望的朋友，體驗到這政治歷史，其實這就像是一條河流一樣，會一直流，不會因為單一事件停留，勝利的不會是台上的人，永遠都是人民。」

陳柏惟表示，「補選結果證明，這些由國民黨主導的報復性罷免、都是被他們作為報仇手段，但現在靜儀醫師又贏回來，證明了他們的報復是空轉，勝利的是人民、民主一直在進步。」

陳柏惟提到，「過去我們對這選區有不好印象，但我們顏哥哥兩次失敗，這是歷史第一個在同一屆輸兩次的人，我不是在笑他，是要說在民主政治裡面，絕對不要利用民主來達成個人利益，每個民眾都有眼睛、智慧，這一次你們贏了，恭喜。」

陳柏惟表示，「這選區很大，作為一個立委要台北台中跑很辛苦，要設服務處、要時時刻刻讓選民找得到，我這兩年遇到的困難經驗，都會交給林靜儀醫師，不會讓這兩年努力白費，我們不只要一個好立委、還要一個好的團隊，繼續為民眾服務，」

▲陳柏惟表示，這是民主的勝利。（圖／攝影中心攝）