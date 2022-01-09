快訊／罷昶差3943票過關　國民黨坦承：「黨內確實不團結」

記者楊蕓／台北報導

國民黨在罷免林昶佐案失利，雖同意票超過不同意達11473票，最終差3943票而未過關。國民黨文傳會主委凌濤表示，這是選民對於林昶佐不適任作為表達立場，也凸顯高度政治對決下，讓淺藍選民感到厭倦，導致中間、淺藍選民不願意出來投票，此外，過程中黨內有很多不團結的情況也是事實，必須要趕快團結腳步，面對2022。

▲國民黨文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

台北市第5選區（中正、萬華區）無黨籍立委林昶佐罷免案投票結果出爐，同意票54813票、不同意43340票，差距11473票，確定未達罷免通過門檻58756票。

對於罷昶案的選舉結果，同意票領先1萬1473票，卻因差了門檻3943票而罷免失敗。凌濤表示，從同意大於不同意的結果可以看出，大家針對林昶佐過去不適任的種種作為表達立場，但在這場罷免案，從補選、罷免、公投，高度政治對決已讓淺藍選民感到厭倦，導致中間、淺藍選民不願意出來投票，這是國民黨接下來面對2022要爭取的對象。

凌濤表示，過程中黨內有很多不團結的情況也是事實，必須要趕快團結腳步，面對2022。他表示，朱立倫上任主席3個月以來，承擔了罷免、公投、補選，這些過去設立的政治框架與任務，「到此為止，明天開始，全黨一致努力2022的九合一大選。」